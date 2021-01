Jouer avec des hacks est toujours risqué, nous ne vous recommandons donc jamais de tricher dans ce jeu. Il y a de fortes chances que vous perdiez l’intégralité de votre compte si les développeurs vous attrapent. 45secondes.fr a plutôt dressé une liste pour obtenir un joli sac de gemmes le plus efficacement possible!

Le moyen le plus simple d’obtenir des gemmes gratuites dans Clash of Clans

Nous avons dressé une liste de cinq façons d’obtenir des gemmes. Elles ne vous rapportent pas toutes une somme considérable, mais constituent plutôt une collection de petits bonus qui pourraient vous permettre d’obtenir 500 gemmes par mois ou plus! La meilleure partie? La majorité des tout cela n’est que de la collecte passive, vous n’avez donc pas à travailler dur. Donnez-lui le temps!

Option 1: Mines de gemmes

Les mines de gemmes commencent à produire des gemmes exceptionnellement lentement. La mine de niveau un se déplace à un rythme d’escargot et semble vouloir faire le tour du monde. La mise à niveau de votre mine de gemmes peut être un peu fastidieuse, mais une fois que vous avez atteint le niveau neuf, vous avez plus que doublé votre production. Passé le niveau trois, vous devez mettre à niveau votre Builder’s Hall au niveau suivant. Chaque niveau que vous montez à partir de là est un autre niveau que vous pouvez ajouter à votre mine de gemmes. Total par semaine: 33,6

Option deux: récolte

Réduire les obstacles sur votre carte vous rapportera une certaine quantité de gemmes. Il semble suivre le même schéma pour les gemmes qu’il laisse tomber. Sur la base de quelques calculs rapides de notre part, nous avons déterminé que vous pouvez obtenir environ 40 gemmes pour 12 obstacles qui laissent tomber des gemmes (environ 20 obstacles). Un nouvel obstacle apparaît environ une fois toutes les huit heures, et vous regardez alors un peu plus de 21 obstacles par semaine. Avec cela, nous pouvons facilement marquer ou la production hebdomadaire totale des obstacles. Total par semaine: 40

Option trois: boîte à gemmes

La Gem Box est bien, mais vous devez vérifier votre jeu au bon moment car vous ne pouvez avoir qu’une Gem Box par semaine. Si vous la laissez reposer, vous devrez attendre qu’une autre Gem Box apparaisse une semaine plus tard. Cette boîte contient 25 gemmes solides – une belle partie à ajouter à notre total cumulé. Total par semaine: 25

Jusqu’à présent, juste d’attendre et de maintenir votre Clash of Clans carte, vous regardez une vaste 98 Gemmes par semaine. Ce n’est pas tout, cependant! Les deux options suivantes sont les moyens supplémentaires de gagner des gemmes en effectuant des actions de jeu spécifiques.

En relation: Codes mobiles Lords (janvier 2021) – Guides de jeu Pro

Option quatre: réalisations

La liste des réalisations est limitée et certainement une mouture lorsque vous commencez à jouer au jeu. Certaines de ces réalisations peuvent prendre des semaines, des mois, voire des années. Le paiement est … eh bien, cela n’en vaut pas la peine, mais nous parlons de gemmes gratuites, non? Étant donné que la plupart de ces réalisations se produisent au fil du temps simplement en jouant au jeu, nous les incluons dans le total hebdomadaire.

Option cinq: jeux de clan

Les jeux de clan peuvent être un défi, mais vous pouvez gagner des gemmes ou vendre vos gains pour eux en fonction de votre rang ou de votre niveau. Pour participer aux jeux de clan, vous devez atteindre le niveau six de la mairie. Généralement, ces jeux de clan se déroulent du 22 au 28, ce qui laisse à votre clan suffisamment de temps pour atteindre le niveau de récompense le plus élevé!

Ce sont actuellement tous les moyens d’obtenir des gemmes gratuitement en Clash of Clans. Le facteur le plus crucial pour obtenir ce montant est que vous avez tendance à jouer à intervalles réguliers pour accomplir les tâches et collecter les gemmes. Si vous gardez un œil sur les options de collecte passive, accomplissez suffisamment de succès et terminez les jeux de clan, vous pouvez obtenir jusqu’à 500 gemmes en un mois! C’est beaucoup plus que ce que vous pensiez possible, n’est-ce pas?

Saviez-vous que Pro Games Guides a des listes de codes pour d’autres jeux mobiles? Consultez ces codes pour Call of Duty Mobile!