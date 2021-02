Le moyen le plus rapide de vaincre le deuxième patron abandonné de Valheim, l’Ancien

Valheim a récemment pris d’assaut le monde, avec plus de quatre millions d’exemplaires du titre vendus en moins d’un mois depuis sa sortie. Avec autant de nouveaux joueurs, c’est le moment idéal pour regarder les défis auxquels ces millions de personnes seront confrontées.

Une fois que les joueurs auront élu domicile dans la Forêt-Noire pendant un bon moment, ils seront probablement prêts à défier le deuxième boss du titre, l’Ancien. Ce boss géant représente une menace beaucoup plus grande que le premier boss du titre et nécessite un peu plus.

Pour invoquer l’Ancien, vous aurez besoin des anciennes graines que l’on peut trouver sur les Nains-gris et détruisant les géniteurs qui créent les foules. Vous n’en aurez pas besoin de beaucoup – seulement trois sont nécessaires, et au moment où vous serez prêt à le défier, vous en aurez probablement beaucoup plus que cela.

L’Ancien a trois attaques, y compris un coup de pied de mêlée qui peut facilement tirer un joueur s’il est pris au dépourvu. À distance, un large cône de branches et d’épines peut frapper vers l’avant, alors gardez un peu de couverture. Enfin, l’Ancien invoque également des vignes battantes qui peuvent être tuées, mais qui vous tueront tout aussi rapidement.

C’est une bonne idée d’amener plus d’un joueur si vous le pouvez, et sachez que l’Ancien s’aggravera à celui qui est le plus proche. Cela rend le combat essentiellement tankable tandis que d’autres peuvent s’asseoir et remplir le boss avec autant de flèches que vous pouvez apporter.

Que vous soyez seul ou en groupe, vous voudrez apporter un arc avec quelques piles de flèches de feu. L’aîné, étant un arbre géant, a un faible pour les dégâts de feu. Les flèches de feu vous permettent d’utiliser cette faiblesse tout en restant à portée.

Vous voudrez également vous assurer de continuer à bouger aussi souvent que possible, car les attaques sont facilement esquivées ou évitées. Apportez des buffs d’endurance de l’hydromel si possible et le pouvoir d’Eikthyr pour se déplacer sans consommer trop d’endurance.

Assurez-vous d’être conscient de la zone autour de vous, car ce sera un long combat. L’Ancien a 2500 points de vie, cinq fois plus qu’Eikthyr et quatre fois plus que le troll moyen, donc vous le combattrez pendant un bon laps de temps.

Commencez par délimiter la zone et éliminez autant de géniteurs ennemis que possible pour limiter le nombre de Nains-gris qui se précipitent pour vous gâcher. Il sera beaucoup plus difficile de vaincre le boss si vous jonglez avec quelques Brutes et Shamans en même temps que d’éviter les vignes.

Si vous venez avec le bon équipement, le bon repas et les bons armes, vous ne devriez pas avoir trop beaucoup de problèmes avec l’ancien. Attendez-vous à un combat difficile et long, mais une fois que vous l’aurez abattu, vous serez prêt à commencer à vous attaquer au prochain biome avec le marais!