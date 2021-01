Le moustique tigre asiatique a un faible risque d’épidémies de virus Zika

, 5 janv. () –

Le moustique tigre d’Asie ne présente pas de risque significatif d’épidémie de virus Zika, selon une étude publiée dans la revue en libre accès « PLOS Pathogens » par le scientifique Albin Fontaine, de l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées, en France, et ses collègues .

Le virus Zika a déclenché de grandes flambées dans les populations humaines, provoquant dans certains cas des malformations congénitales, une perte fœtale ou des problèmes neurologiques chez les adultes. Bien que le moustique de la fièvre jaune « Aedes aegypti » soit considéré comme le principal vecteur du virus Zika, il a été démontré expérimentalement que le moustique tigre asiatique Aedes albopictus transmettait le virus et était impliqué dans plusieurs transmissions du virus en France en 2019.

Originaire d’Asie du Sud-Est, le ‘Ae. aegypti ‘est un mordant agressif qui a envahi le monde et est maintenant présent sur tous les continents habités, y compris l’Europe tempérée, en raison de sa capacité à résister à des conditions hivernales rigoureuses. En tant que deuxième vecteur le plus important d’agents pathogènes viraux humains, «Ae. albopictus ‘remplace’ Ae. aegypti »en raison d’avantages concurrentiels. Mais on ne sait pas si le ‘Ae. albopictus »pourrait déclencher des épidémies à grande échelle du virus Zika.

Pour répondre à cette question, les chercheurs ont exposé ‘Ae. albopictus ‘au virus Zika et évalué les taux d’infection dans des expériences, modélisé la dynamique de l’infection par le virus Zika chez des humains individuels et utilisé des simulations épidémiologiques. Le risque de transmission le plus élevé est survenu au stade présymptomatique de la maladie.

À cette dose, la probabilité d’infection par les moustiques était estimée à 20% et il a fallu 21 jours pour atteindre les taux moyens d’infection systémique. Malgré ces caractéristiques de transmission défavorables, «Ae. albopictus ‘était encore capable de déclencher de grandes épidémies dans un environnement simulé en présence de densités de moustiques et de taux de piqûres suffisamment élevés.

Selon les auteurs, des programmes actifs de surveillance et d’éradication devraient être appliqués dans les territoires occupés par ‘Ae. albopictus ‘pour maintenir le risque d’épidémie de virus Zika à un faible niveau.

« La combinaison complémentaire d’infection expérimentale dose-dépendante, de modélisation de la dynamique de la virémie intra-humaine et de simulations épidémiologiques in silico confirment le faible potentiel épidémique de ‘Aedes albopictus’ pour le virus Zika », concluent les auteurs.

