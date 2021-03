Le Motorola Moto G100 est complètement filtré, un Motorola Edge S pour l’Europe

Nous savons déjà tout ce dont vous avez besoin sur le Motorola G100, la version mondiale du Motorola Edge S, qui sera présenté le 25 mars.

Si il y a quelques jours nous vous parlions de la présentation imminente du Motorola G50, nous pouvons maintenant confirmer le design, les caractéristiques et la date de présentation du Motorola Moto G100.

La présentation du Motorola Moto G100 en Europe, plus proche que jamais

Comme on peut le lire dans TechnikNews, la version globale du Motorola Edge S, dont nous avons déjà parlé précédemment, baptisée Motorola Moto G100 et dont le nom de code est Hanoip, il a déjà été pleinement révélé.

Nous avions déjà anticipé il y a quelques jours l’arrivée imminente de ce nouveau terminal Motorola, mais maintenant nous pouvons confirmer à la fois le design et chacune des spécifications du Motorola Moto G100, un appareil qui partage bon nombre de ses fonctionnalités avec le Motorola Edge S.

En se concentrant, tout d’abord, sur le design, on apprécie qu’il soit quasiment identique à celui présenté par le Motorola Edge S, avec une partie avant qui met en valeur son double trou dans l’écran situé dans le coin supérieur gauche où votre double caméra selfie, et une partie arrière où l’on retrouve son module caméra situé de forme carrée en haut à gauche et le logo du fabricant au centre.

Si nous parlons de spécifications, ce nouvel appareil a un Écran IPS de 6,7 pouces avec résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, quelque chose qui est déjà en train de devenir un standard dans le milieu de gamme supérieur, et un rapport hauteur / largeur de 21: 9.

Le processeur qui alimente ce terminal est le Qualcomm Snapdragon 870, un processeur à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G et qui est accompagné de deux versions de mémoire RAM de 6 et 8 Go et deux versions de stockage interne 128 et 256 Go.

Dans la section photographique, ce Motorola Moto G100 a une triple caméra arrière composé d’un Capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 16 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Comme le Motorola Edge S, il disposera de fonctions telles que le mode vlogger, le zoom audio et un mode nuit qui nous permettront de prendre des photos de haute qualité en basse lumière.

La caméra frontale, quant à elle, a deux capteurs de 16 et 8 mégapixels pour obtenir de bons selfies et avoir une bonne qualité dans les appels vidéo.

L’autonomie de ce nouvel appareil Motorola est donnée par une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 20 W via la technologie Turbo Charge de Motorola.

En ce qui concerne le reste des spécifications, nous devons souligner que ce Motorola Moto G100 a un bouton dédié pour l’Assistant Google, qui n’est pas présent dans le Motorola Edge S, le lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté, Wifi bi-bande 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, double SIM, une prise casque 3,5 mm et en tant que logiciel, Android 11 fonctionne sous sa propre couche de personnalisation, Mon UX.

Disponibilité et prix

Ce Motorola Moto G100 sera officiellement présenté 25 mars prochain, tel que l’un des rédacteurs du média consulté a avancé sur son compte Twitter et, bien que nous ne sachions toujours pas ce qu’ils seront vos prix de mise sur le marchéSi nous regardons les prix en Chine du Motorola Edge S, nous parlerions de coûts qui seraient autour de la 300 à 400 euros en fonction de la version choisie de la RAM et du stockage interne.

