Le Motorola Moto G 5G avec configuration triple caméra arrière sera lancé en Inde le 30 novembre

Motorola India a officiellement confirmé le lancement du Moto G 5G en Inde. Sur Twitter, Motorola India a déclaré: «Préparez-vous à découvrir le nouveau niveau de vitesse avec le smartphone 5G le plus abordable de l’Inde # motog5G le 30 novembre. Selon le tweet, le téléphone sera vendu le Flipkart à partir de 12h le 30 novembre. Il y a quelques jours un pronostiqueur bien connu Mukul Sharma a tweeté que Moto G 5G et Moto G9 Power seront bientôt lancés en Inde. Bien qu’il n’ait fourni aucun calendrier concret pour le lancement, Motorola India a confirmé le lancement d’au moins l’un des deux appareils.

Préparez-vous à découvrir le nouveau niveau de vitesse avec le smartphone 5G le plus abordable de l’Inde # motog5G le 30 novembre à 12h le @Flipkart! Restez à l’écoute. https://t.co/3HD1jvKWYo pic.twitter.com/kCcjDepMDr – Motorola Inde (@motorolaindia) 26 novembre 2020

Selon un rapport antérieur dans Développeurs XDA, le Moto G 5G est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 750G S0C et fonctionne sous Android 10. Le Moto G 5G propose un écran LCD FHD + IPS de 6,7 pouces avec HDR10.

Exclusif: je peux maintenant confirmer que le Moto G 5G et le Moto G9 Power seront bientôt lancés en Inde.#motorola # motoG9power # motog5g – Mukul Sharma (@stufflistings) 23 novembre 2020

Il existe deux variantes du téléphone, l’une dispose de 4 Go de mémoire RAM et l’autre de 64 Go de RAM. Les téléphones sont disponibles en gris volcanique et en argent givré. Selon le rapport, la capacité de stockage du téléphone peut être augmentée à 1 To à l’aide d’une carte microSD. Il dispose d’une batterie de 5000 mAh et d’une charge TurboPower 20w. L’appareil a une configuration à trois caméras à l’arrière. Un objectif principal de 48 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et une macro de 2 MP. À l’avant, il a une caméra selfie 16MP FHD HDR.

Le Moto G 5G a été lancé en Europe à 300 € (environ 26 400 Rs).

