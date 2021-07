Le Motorola Moto Edge 20 est probablement livré avec un appareil photo de 108 mégapixels

Les nouveaux smartphones Moto Edge du milieu de gamme premium devraient avoir des appareils photo de 108 mégapixels. Les images rendues non officielles montrent le Moto Edge 20 avec une triple caméra et un écran plat sans courbure. Au total, trois modèles de la série sont attendus.

Le Motorola Edge 20 devrait proposer un écran de 6,7 pouces avec une résolution Full HD. Grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hertz, les mouvements tels que le défilement doivent être affichés de manière nette et sans à-coups. Le célèbre leaker Steve Hemmerstoffer, alias OnLeaks, l’a révélé sur Pricebaba. Il a également créé des images de rendu du futur smartphone basées sur des graphiques CAO divulgués.

Avec appareil photo 108 mégapixels et modem 5G

Selon Hemmerstoffer, la triple caméra à l’arrière se compose d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un objectif de 16 mégapixels et d’une troisième caméra avec une résolution de 8 mégapixels. Un Snapdragon 778G est probablement responsable de la performance – une puce de classe moyenne supérieure très puissante avec un modem 5G. Il devrait y avoir des modèles avec 6 Go et 8 Go de RAM et la batterie devrait avoir une capacité typique de 4 000 mAh.

Moto Edge 20 Pro avec un processeur plus puissant

Le capteur d’empreintes digitales se trouve probablement dans le bouton d’alimentation à droite. On ignore encore en grande partie en quoi les modèles attendus de Motorola Edge 20, Edge 20 Lite et Edge 20 Pro différeront les uns des autres. Selon l’autorité de certification chinoise Tenaa, le modèle Pro est équipé d’un processeur différent avec une fréquence d’horloge de 3,2 GHz, vraisemblablement le plus puissant Snapdragon 870. La batterie du modèle Pro serait un peu plus grosse à 4 230 mAh. Il devrait également y avoir une variante avec 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne.

La présentation officielle de la série Moto Edge 20 ne devrait pas tarder, mais il n’y a pas encore de date pour cela.