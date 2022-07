Le Moto Razr 2022 de Motorola pourrait être retardé, sans calendrier clair pour le lancement

in

22 juillet 2022 14:34:29 IST

Motorola a quelques appareils prêts à être lancés dans les prochains mois, ce qui enthousiasme de nombreuses personnes au sein de la communauté technologique. Tout d’abord, il y a la prochaine série Moto Edge X30, qui porte le nom de code Moto Frontier. Ensuite, il y a eu le Moto Razr 2022.

Maintenant, cependant, des rapports provenant d’éminents journalistes technologiques chinois indiquent que le lancement de Razr 2022 a peut-être été retardé, sans calendrier clair pour le lancement de l’appareil.

Motorola devrait proposer le Moto Edge X30 Pro et le smartphone Moto Edge 30 Ultra ce mois-ci ou au mois d’août. La série phare est censée comporter un appareil photo 200MP, devenir le premier fabricant de smartphones pour ce faire, battant Samsung et leur appareil photo de smartphone 200MP.

Motorola avait prévu de lancer ou du moins de dévoiler la version finale du Razr 2022 lors de l’événement, mais maintenant, il semble que cela soit hautement improbable. Il y a quelques semaines, le directeur général de Lenovo Mobile China, Chen Jin, s’est rendu sur le réseau de médias sociaux chinois, Weibo, avec quelques photos du Moto Razr 2022. Le vidage de photos comprend des images du téléphone fermé ainsi que du téléphone ouvert.

L’appareil montré sur ces photos était un prototype, et non le produit final prêt à être expédié. Les rapports suggèrent que Motorola est toujours en train de peaufiner le logiciel et de travailler sur certains bugs.

Le Moto Razr 2022 a déjà été confirmé par les responsables de l’entreprise comme étant alimenté par un chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Nous nous attendons à peu de changements dans la conception globale, mais un écran de couverture encore plus grand et des caméras améliorées – 50MP principal et 32MP à l’intérieur.

Le premier Razr intelligent est arrivé à l’automne 2019, suivi d’une version 5G en 2022. Cependant, aucun des téléphones n’avait de véritables composants internes phares contrairement à leurs rivaux de Samsung, ce qui aurait pu contribuer aux ventes limitées qu’ils ont vues. L’appareil avait également une production très limitée et n’était pas facilement disponible. De toute évidence, la disponibilité très limitée était le principal responsable de son nombre. Pourtant, les téléphones avaient leur juste part de fans.

Que cela continue ou non avec le Razr 2022, reste à voir quand la nouvelle version arrivera finalement.

