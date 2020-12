Le Moto G9 Power avec une batterie de 6000 mAh sera lancé aujourd’hui à 12 heures: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Tech2 News Staff08 déc.2020 09:32:13 IST

Motorola est prêt à lancer le Moto G9 Power en Inde aujourd’hui. Le smartphone avait déjà fait ses débuts sur les marchés européens avant l’Inde. Selon un teaser sur Flipkart, le smartphone sera lancé à 12 h aujourd’hui et sera doté de fonctionnalités telles qu’une configuration de caméra arrière triple de 64 MP, un écran perforé et une batterie de 6000 mAh prenant en charge la charge Turbopower 20W. Pour rappel, la société a également lancé le Moto G 5G en Inde au prix de départ de Rs 20999.

Libérez votre puissance avec une batterie de 6000 mAh à la pointe de l’industrie et un système de triple caméra 64 MP qui vous offre de superbes images haute résolution, des portraits professionnels et des gros plans incroyablement détaillés! # motoG9power lance le 8 décembre à 12 h 00 le @Flipkart! https://t.co/IdOOT2d8ug pic.twitter.com/aPjPxBYoPR – Motorola Inde (@motorolaindia) 6 décembre 2020

Spécifications attendues du Moto G9 Power

Selon la variante lancée en Europe, le Moto G9 Power comportera un écran LCD HD + de 6,8 pouces et sera alimenté par un SoC Snapdragon 662. Le smartphone fonctionnera sous Android 10.

Le téléphone aura 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne et un emplacement pour carte microSD.

En ce qui concerne la caméra, le Moto G9 Power aura une configuration triple caméra à l’arrière. Il aura un objectif principal de 64 MP, une macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Pour les selfies, le smartphone aura une caméra frontale de 16 MP.

Le prochain téléphone Motorola aura une batterie de 6000 mAh avec une charge de 20 W. Il aura également un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière.

