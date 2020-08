Le Moto G9 avec affichage à encoche en forme de goutte d’eau pourrait être lancé en Inde aujourd’hui à 12 h

L’équipe de nouvelles de tech224 août 2020 10:44:04 IST

Motorola a confirmé sur Twitter qu’il lancera un smartphone en Inde aujourd’hui à 12 heures sur Flipkart. La société n’a pas confirmé le nom de ce prochain combiné, mais selon un rapport de Gadgets 360, l’URL du Teaser Flipkart a révélé que ce sera le “Moto G9”. L’URL a maintenant été mise à jour.

Préparez-vous à donner vie à vos divertissements. Dévoilement demain à 12h le @Flipkart. Restez à l’écoute! https://t.co/XR6XoTXZUf pic.twitter.com/db7xnc29jo – Motorola Inde (@motorolaindia) 23 août 2020

Spécifications attendues du Moto G9

La société est restée assez discrète sur les spécifications du Moto G9. Mais Teaser Flipkart révèle que le smartphone sera livré avec une encoche en forme de goutte d’eau qui abrite la caméra frontale. Cela montre également que le Moto G9 aura un menton épais et prononcé. Il sera alimenté par un chipset Snapdragon. En termes de batterie, tout ce que le teaser confirme, c’est que le smartphone sera livré avec une “batterie massive”.

Pour rappel, le Moto G9 sera le successeur de la série Moto G8 qui comprendra Moto G8 Power Lite (Critique) et Moto G8 Plus.

