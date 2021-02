Le Moto G100 est repéré sur le site Geekbench; allusion au chipset Qualcomm Snapdragon 870

23 févr.2021 17:27:59 IST

Motorola est connu pour fabriquer des smartphones abordables avec des logiciels propres, mais la société a lancé le mois dernier le Motorola Edge S en Chine, qui était le premier appareil alimenté par le chipset Snapdragon 870. Les rumeurs suggèrent que le téléphone pourrait se diriger vers le marché mondial sous le nom de Moto G100, car un autre appareil portant le même chipset puissant a été vu sur un site Web d’analyse comparative. Le Motorola Edge S était initialement appelé nom de code « Nio » et le même a été mentionné dans le Geekbench 5 référencement du Motorola Moto G100.

La liste mentionne un processeur de fréquence de base de 1,80 GHz et le code source de la liste révèle que le processeur pourrait atteindre une vitesse maximale de 3,19 GHz et le processeur graphique Adreno G50. Cela confirme que l’appareil serait alimenté par le processeur Snapdragon 870.

La variante Moto G100 chez Geekbench a été vu avec Android 11 OS et 8 Go de RAM et le téléphone a marqué respectivement 957 et 2815 points dans le test monocœur et multicœur.

Si le Moto G100 partage les mêmes spécifications que le Motorola Edge S, il devrait disposer d’un écran LCD Full HD + IPS de 6,7 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 21: 9 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Motorola Edge S est alimenté par un SoC Snapdragon 870 couplé à 6 Go et 8 Go de RAM et un stockage UFS 3.1 de 128 Go et 256 Go.

Le module de caméra arrière du téléphone comprend un appareil photo principal de 64 MP avec un objectif ultra grand angle de 16 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. À l’avant se trouvent la caméra selfie principale de 16 MP et un capteur ultra-large de 8 MP. Le téléphone abrite une batterie de 5000 mAh et bénéficie d’un support de charge rapide de 20 W.

.

