Le motel Rosebud réel de Schitt’s Creek est mis en vente

Bien que la famille Rose n’ait pas vraiment aimé Schitt’s Creek à leur arrivée, elle n’a pas pu retenir ses larmes en partant.

Ils ont créé des souvenirs pour la vie pendant leur séjour fictif au motel qui allait bientôt devenir leur billet pour sortir de là.

Mais si tu es un inconditionnel Ruisseau Schitt fan et que vous voulez vous délecter de tous ces souvenirs pour toujours, c’est maintenant votre chance.

Le Rosebud Motel a officiellement été mis en vente pour un montant occasionnel de 2,07 millions de dollars australiens et comprend un énorme ± 1265 pieds de façade et 6,7 acres de terrain.

Crédit: Netflix

Selon la liste: «La propriété n’est actuellement pas opérationnelle et un nouveau propriétaire a la possibilité de créer quelque chose de spécial sur le site, en capitalisant sur les nouvelles tendances de voyage suite au COVID-19.

«On s’attend à ce que les voyageurs valorisent la sécurité et la propreté ainsi que des expériences uniques pour profiter de la nature et du plein air.

« Une infusion de capital dans les chambres avec une technologie innovante pour l’enregistrement » sans contact « et d’autres applications mobiles pour améliorer l’expérience globale des clients d’une manière plus personnalisée et plus sûre.

« D’autres caractéristiques pourraient inclure l’ajout d’un foyer extérieur, de tables de pique-nique et d’autres sièges pour que les invités puissent se rassembler tout en profitant du paysage. »

Je pense que nous devrions amener M. Rose à approuver ces suggestions avant de commencer.

Mais imaginez vous asseoir là-bas sur la terre où David, Alexis, Moira et Johnny sont sortis du fond du rocher et se sont installés pour la vie. A lire : Paul Bettany anticipe l'apparition d'un personnage important dans 'WandaVision'

Si Ruisseau Schitt n’est pas suffisant pour influencer votre esprit, alors peut-être que le motel est également apparu sur Académie des parapluies et le film de 2005 Une histoire de violence vous rendra enthousiaste.

En plus de l’énorme quantité de terrain, vous pouvez également travailler avec 10 chambres (dont une suite de gestionnaire de 2 étages et un chalet séparé), un parking en surface et une rivière active à proximité.

La liste ajoute: « La propriété offre un refuge contre l’agitation de la grande ville, et est une évasion facilement accessible du centre-ville de Toronto (1,5 heure) et à une heure ou moins d’autres grandes villes commerçantes à proximité, y compris Barrie, Collingwood et Guelph, entre autres. »