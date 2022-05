Le mot que Benedict Cumberbatch ne peut pas dire

Hollywood

L’acteur nominé aux Oscars pour The Power of the Dog a de graves problèmes pour prononcer un mot en anglais et a été exposé à cause d’un documentaire.

© GettyL’acteur est né à Londres.

On pourrait penser que l’anglais ne devrait pas être une langue compliquée pour une personne née en Angleterre ou aux États-Unis. Cependant, pour Benedict Cumberbatch, qui est né il y a 45 ans à Londres, il y a un mot qui n’est généralement pas donné de manière simple. L’acteur nominé pour oscar pour Le pouvoir du chien a de graves problèmes pour énoncer un mot et a été complètement exposé à cause d’un documentaire.

Comme pour de nombreux artistes du monde entier, les productions documentaires axées sur la nature utilisent souvent des acteurs bien connus pour les raconter. Ce fut le cas pour le chiffre de Doctor Strange dans le multivers de la foliequi a été invité à faire partie de la production de la bbc, Îles étranges, centré sur la vie dans le Pacifique Sud. Là, il a dû mentionner un animal particulier : les pingouins.

Au cours d’une de ses visites à Le spectacle de Graham Nortonle conducteur s’est consacré à la lecture de certaines questions du public et a souligné qu’il y en avait une en particulier qui était nommée à plusieurs reprises : « Interroger Benoît dis-moi le mot ‘pingouin' ». après avoir ri, Cumberbatch dénombré: « Apparemment, je me suis trompé à plusieurs reprises dans un documentaire. Ce n’était pas un documentaire sur ledit animal »il a expliqué, sans dire « manchot » puisque, telle qu’elle est achevée, elle est « complètement paniqué par le mot ».

Après quoi Graham Norton montrera une petite coupe du documentaire Îles étrangesoù les problèmes de Cumberbatch pour dire « manchot », l’acteur n’a eu aucun mal à se défendre. En riant, il expliqua : «Ce qui est amusant, c’est que vous ne le faites pas de manière isolée. Vous avez une équipe d’experts en histoire de la nature qui ont étudié à Bristol sur leurs impôts. Je ne suis pas seul dans une cabine. ».

+ Reviendra-t-il dans le MCU ?

Avec la première de Doctor Strange dans le multivers de la folievint le grand doute quant à l’avenir de Benedict Cumberbatch dans l’univers cinématographique Marvel. C’est que, comme cela s’est produit avec des chiffres comme Chris Evans, Scarlett Johnasson et Robert Downey Jr., certains acteurs historiques de la saga ont commencé à dire au revoir. En fait, on dit que Thor : Amour et tonnerre Ce serait le dernier film de Chris Hemsworth dans la franchise. Pour l’acteur qui joue Stephen Étrange il reste encore du tissu à couper et, bien qu’il n’ait pas été dit quand ni comment, le film de merveille Il a confirmé avec une plaque que nous le reverrons à l’avenir.

