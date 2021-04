Le morse de l’Arctique qui a dérivé vers l’Irlande fait maintenant du stop sur des navires de passage

Un morse qui s’est accidentellement rendu du cercle polaire arctique à une plage irlandaise le mois dernier, probablement en faisant une sieste sur un iceberg à la dérive, a continué ses singeries en grimpant sur des navires qui passaient et même en s’endormant sur une cale destinée aux bateaux de sauvetage.

Alors que le mammifère marin, nommé de manière attachante Wally, est devenu en quelque sorte une attraction touristique, les groupes de conservation et les autorités locales craignent qu’une telle attention humaine puisse déranger le morse. Ils avertissent maintenant les touristes de quitter le morse seul à la suite de rapports faits pendant le week-end de Pâques selon lesquels les riders de jet ski, les surfeurs et les paddleboarders ont dérangé le mammifère baveux et allongé en se rapprochant trop.

Une fillette de 5 ans marchant avec son père a repéré Wally pour la première fois le 14 mars; il a été plonké sur les rochers de l’île de Valentia dans le comté de Kerry, en Irlande, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Personne ne sait comment il est arrivé à une destination à des milliers de kilomètres de son repaire habituel dans l’Arctique, mais un biologiste marin a émis l’hypothèse que l’animal s’était endormi sur un iceberg à la dérive.

Mais le voyage de Wally ne s’est pas terminé sur cette plage. Il a parcouru 450 kilomètres plus au sud, du comté de Kerry au Pembrokeshire, au Pays de Galles, en seulement six jours.

Wally, qui était identifié visuellement par un groupe de conservation comme le même morse vu en Irlande, a suscité des méfaits en faisant du stop sur des navires de passage. Les tentatives fastidieuses du mammifère de la taille d’une vache pour monter à bord d’un dériveur ont fini par le faire chavirer, ont déclaré des témoins.

Une déclaration conjointe publiée par la RSPCA, Tenby Harbour Master, Welsh Marine Life Rescue, Tenby Lifeboat Station, British Divers Marine Life Rescue, Natural Resources Wales et CSIP Marine Environmental Monitoring a averti les touristes de ne pas s’approcher trop près de Wally, qui est protégé. par la loi de 1981 sur la faune et la campagne.

« Nous comprenons qu’il est excitant et inhabituel de voir le morse s’installer temporairement à Tenby, et que pendant le week-end férié, de nombreuses personnes souhaiteront peut-être visiter la région dans l’espoir de l’apercevoir », ont-ils déclaré dans le déclaration. « Cependant, il est dans son intérêt de rester seul autant que possible, alors nous demandons aux gens de se souvenir qu’il est un animal sauvage et d’éviter la tentation de s’approcher de lui et de le déranger. »

La déclaration a spécifiquement appelé les amateurs de loisirs dans les eaux voisines. «Nous sommes vraiment préoccupés d’entendre que certaines personnes ont essayé de se rapprocher de lui en utilisant des jet-skis ou des planches de paddle et de surf – ce n’est vraiment pas dans son intérêt et nous exhortons les gens à agir de manière responsable ce week-end et si se retrouvent dans la région, pour en profiter à distance », indique le communiqué.

Il est rare que des morses soient vus aussi loin au sud du cercle polaire arctique, où ils chassent généralement les crustacés dans les eaux peu profondes et se reposent sur les plages et les icebergs à proximité. La première observation de morse enregistrée le long de la côte irlandaise remonte à 1897. Depuis lors, moins de deux douzaines de morses supplémentaires ont été repérés en Irlande, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Les morses ne sont pas le seul animal de l’Arctique à avoir été enregistré en vacances dans le sud: en 2018, un un béluga a été vu au large de Gravesend dans le Kent, et en 1949, deux narvals sont arrivés dans la Tamise et le canal Medway.

