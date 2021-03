Le «  Moon Registry  » répertorie le patrimoine humain laissé sur la surface lunaire

Le registre lunaire For All Moonkind répertorie toutes les missions robotiques et humaines qui ont laissé des objets à la surface. (Crédit d’image: For All Moonkind via collectSPACE.com)

La lune est peut-être dépourvue d’humains (du moins pour le moment), mais il y a beaucoup d’humanité éparpillée sur la surface lunaire. Un nouveau site Web répertorie les éléments du patrimoine humain qui ont été laissés sur la Lune, à l’intention de la postérité et du public.

Le Moon Registry, présenté par For All Moonkind, célèbre les sites et le matériel que l’on peut désormais trouver sur le satellite naturel de la Terre. La ressource gratuite fournit des aperçus de chaque mission robotique et humaine qui est entrée en contact avec la lune, y compris des détails sur les objets liés à ces excursions qui y restent également aujourd’hui – des médaillons et drapeaux commémoratifs aux rovers et aux expériences scientifiques.

« L’histoire des humains sur la lune appartient à tout le monde sur Terre », a déclaré Michelle Hanlon, cofondatrice de For All Moonkind, une organisation à but non lucratif dédiée à la protection du patrimoine humain dans l’espace, dans un communiqué. << Nous travaillons pour obtenir la reconnaissance et la protection internationales des sites de l'espace qui ont une valeur historique universelle. Dans le cadre de cet effort, nous voulons nous assurer que les détails de l'incroyable voyage de l'humanité dans l'espace - passé, présent et futur - soient accessibles à tous. . "

En rapport: Les choses les plus étranges que les astronautes d’Apollo ont laissées sur la lune

Lancé le jeudi 11 mars, le registre lunaire For All Moonkind contient des entrées pour les missions robotiques et avec équipage sur la lune datant de plus de 50 ans. Chaque enregistrement contient une brève description et des photographies de la mission, ainsi qu’une section pour les éléments connexes.

Par exemple, chacun des atterrissages sur la lune d’Apollo a une entrée pour l’étape de descente du module lunaire qui a amené les astronautes à la surface, ainsi qu’une zone pour répertorier l’équipement individuel et les souvenirs que les membres de l’équipage ont laissés derrière eux.

«Visiter la lune a été un privilège et une expérience incroyables», a déclaré Charlie Duke, le pilote du module lunaire Apollo 16, la dixième personne à marcher sur la lune. « J’ai hâte que quelqu’un revienne et trouve la photo de ma famille que j’ai laissée derrière moi. En attendant, le registre lunaire For All Moonkind est une ressource spectaculaire. C’est une petite façon de partager cet accomplissement de l’humanité avec l’humanité. . «

Un travail en cours, le Moon Registry invite le crowdsourcing à corriger les erreurs, apporter des détails techniques et fournir des informations sur les missions futures. Le site recueille également des histoires personnelles de personnes qui ont contribué à l’exploration spatiale et, en particulier, aux vols vers la lune.

« Un registre interactif de tout le matériel sur la lune introduit par l’activité humaine est une cause valable, sans aucun doute », a déclaré l’astronaute et géologue d’Apollo 17 Harrison Schmitt, qui a volé lors de la dernière mission Apollo pour atterrir des humains sur la surface lunaire en 1972 .

Les entrées de mission dans le registre lunaire For All Moonkind incluent les détails sur le vaisseau spatial et les objets connexes qui ont été laissés sur la surface lunaire, comme la photo de famille de Charlie Duke. (Crédit d’image: For All Moonkind via collectSPACE.com)

Conçu par le directeur créatif Bernie Hogya, le Moon Registry est initialement destiné à servir de ressource éducative et d’outil de sensibilisation pour For All Moonkind. La plate-forme, cependant, peut également prendre en charge une variété de services pour les historiens, les ingénieurs, les archéologues et les futures entreprises lunaires.

« Quand on considère l’importance de l’histoire comme boussole pour notre avenir, il est choquant de se rendre compte à quel point elle est inaccessible », a déclaré James Hansen, historien et auteur de « First Man », la biographie autorisée de l’astronaute Neil Armstrong. « Le registre lunaire For All Moonkind est comme un pass d’accès complet à l’histoire de l’activité humaine sur la lune. »

«Mieux encore, la fonction de crowdsourcing permettra aux personnes qui ont travaillé sur des missions comme Luna et Apollo de se connecter directement avec les étudiants mêmes qui seront inspirés par leur travail pour développer des solutions innovantes que nous ne pouvons même pas encore comprendre», a déclaré Hansen.

Suivez collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2021 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.