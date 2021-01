Le monument rituel découvert en Écosse remonte à l’époque de Stonehenge

Un monument « cursus » massif, un site pour les rituels anciens, qui a été construit à peu près au même moment que Stonehenge, a été découvert sur l’île écossaise d’Arran.

Les monuments du Cursus, qui ont été construits pendant la période néolithique (4000 avant JC à 2500 avant JC) sont de longues enceintes rectangulaires en terrassement, ce qui signifie qu’ils sont construits en modifiant le terrain. Les longues enceintes étaient souvent délimitées par des poteaux en bois et étaient utilisées pour des processions cérémonielles, peut-être pour honorer les morts ou adorer les ancêtres. Au cours de certaines de ces cérémonies, les anciens auraient mis le feu à ces poteaux de bois, selon The Scotsman , qui a d’abord rendu compte des résultats.

Les monticules du monument du cursus ont été découverts à l’aide de scans laser. (Crédit d’image: Historic Environment Scotland)

Le monument particulier, qui survit sous la forme de deux monticules parallèles, contenait probablement également des éléments en bois, a déclaré à The Scotsman le découvreur du site Dave Cowley, responsable du programme archéologique rapide à Historic Environment Scotland. « S’il a été incendié ou non, nous ne le savons tout simplement pas pour le moment. »

En relation: Photos: les marques de récolte révèlent des traces de civilisations perdues en Angleterre

Cowley et son équipe ont découvert le site du monument pour la première fois en 2017 alors qu’ils effectuaient des relevés aériens de l’île écossaise à l’aide d’une technologie appelée détection et télémétrie de la lumière (lidar), qui dévoile des structures cachées en frappant le sol avec des lasers et en mesurant la lumière qui se réfléchit. . Lidar a révélé deux lignes presque parallèles qui s’étalaient sur environ 0,68 miles (1,1 km) et étaient espacées de 98 à 131 pieds (30 et 40 mètres).

Le site du monument vu d’en haut. (Crédit d’image: Historic Environment Scotland)

L’équipe a effectué des visites sur le terrain du monument du cursus entre fin 2017 et 2019. Ces visites à pied n’ont pas révélé grand-chose: « Les deux rives sont de nature légère et à peine visibles sur le terrain », a écrit l’équipe dans notes de terrain publiées en ligne .

Bien que la structure soit longue, les monticules individuels à l’intérieur ne sont que d’environ 10,8 pieds (3,3 m) d’épaisseur et d’environ 1 pied (0,3 m) de haut. « Ils semblent discontinus et constitués de terre ou de gazon avec très peu de pierres visibles », a écrit l’équipe. Mais il est « impossible de dire » si la structure a été conçue avec des ruptures dans les monticules ou si elles ont émergé au fil des ans à la suite de processus naturels. Dans tous les cas, les chercheurs ne pensent pas que la structure rectangulaire avait un toit.

Alors qu’environ 70 monuments de ce type ont déjà été découverts à travers l’Écosse, la plupart sur la côte est, c’est le seul trouvé sur l’île d’Arran. Et donc cela « a peut-être été un objectif pour les communautés réparties sur l’île », a déclaré Cowley à 45Secondes.fr dans un courrier électronique. Il existe encore d’autres types de monuments néolithiques découverts sur l’île. « Ceci est un ajout intéressant au » portefeuille « des monuments néolithiques sur Arran, et suggère qu’il y en a peut-être plus à découvrir sur la côte ouest. »

La structure aurait également pu faire partie de quelque chose de plus grand.

« Il peut y avoir d’autres caractéristiques enfouies que nous ne pouvons pas voir à la surface », a déclaré Cowley. «Très peu de sites archéologiques en Écosse sont fouillés, et le fait que ce soit le cas dépendra des questions de recherche et du financement.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.