Le monteur primé Mike Hill décède à 73 ans

L’éditeur de longue date a travaillé sur un certain nombre de films tels qu’Apollo 13, A Beautiful Mind et The Da Vinci Code.

Hollywood a malheureusement perdu un autre talent incroyablement créatif. Selon un communiqué de The Hollywood Reporter, monteur de films de longue date Mike Colline est décédé à l’âge de 73 ans. Selon sa famille, il souffrait d’un cas de pneumonie organisée cryptogénique, une affection pulmonaire rare, et a cédé à la maladie chez lui à Omaha, Nebraska.





Mike Hill était un nom très connu dans les cercles des productions les plus acclamées d’Hollywood. Il était un collègue et collaborateur particulièrement proche du réalisateur Ron Howard, et a travaillé sur 22 films stupéfiants de son côté aux côtés de son partenaire de montage Dan Hanley. Le tout premier film était la comédie loufoque d’Howard Ronde de nuit (1982), qui a ramené l’une de ses co-stars de la sitcom classique Jours heureux. Après cela, Hill a travaillé sur d’autres comédies des années 80 d’Howard comme Éclaboussure (1984), Cocon (1985), et Gung Ho (1986). Il a également rejoint l’équipe du film classique de haute fantaisie d’Howard saule (1988), qui a récemment reçu le traitement de remake en tant que série télévisée.

Quelques années plus tard, Hill obtiendrait une véritable reconnaissance dans le docudrame spatial primé Apollo 13 (1995), qui mettait en vedette Tom Hanks, Kevin Bacon et le regretté Bill Paxton. Le film a remporté de nombreux prix, dont le premier Oscar du meilleur montage de film de Mike Hill. Les films ultérieurs de son répertoire comprenaient des drames biographiques Un bel esprit (2001) et Cendrillon Homme (2005), qui mettaient tous deux en vedette Russell Crowe. Il travaillerait également sur les deux rendus sur grand écran des livres les plus vendus de Dan Brown Le « Da Vinci Code (2006) et anges et démons (2009). Le dernier film d’Howard qui a conclu la carrière de montage de Hill était Au coeur de la mer (2015), un drame historique sur le naufrage d’un baleinier américain dans l’Essex en 1820. L’événement tragique inspirera plus tard le roman historique d’Herman Melville en 1851. Moby Dick.

Son collègue de toujours et ami Ron Howard avait ceci à dire de leur amitié professionnelle :

« Mike était un collaborateur remarquable et dévoué sur nos 22 films, mais un ami encore plus précieux… C’était un monteur doué et loué, mais il était encore plus fier de sa famille et de la vie qu’ils ont construite ensemble à Omaha. »





Le voyage de Mike Hill vers un monteur de films acclamé

Fraîchement sorti de l’université, Mike Hill a fait ses débuts dans le monde du montage de films à la station de télévision d’Omaha en tant qu’assistant monteur, coupant des publicités dans des longs métrages tels que Un tramway nommé Désir (1951) et Au bord de l’eau (1954). Par la suite, il est arrivé à Paramount Pictures en tant qu’apprenti monteur, continuant à renforcer son expérience. Quelques années plus tard, il se réunira avec Ron Howard et Dan Hanley pour commencer leur collaboration professionnelle sur de nombreux films, à commencer par Ronde de nuit en 1982. Pour ses nombreuses années de travail aux côtés de ses partenaires, Hill a finalement été élu membre des American Cinema Editors.

Mike Hill laisse dans le deuil sa femme LeAnne et leur fille Jesica.