Le monteur de No Time To Die dit qu’il n’y avait « jamais le moindre doute » sur la fin du film

Alors que les fans ont été choqués et déçus par la fin du 25e film de Bond, les éditeurs Tom Cross et Elliot Graham ont déclaré IndieWire que le départ dramatique de Craig du rôle de 007 était fixé dès le début.

Le générique de fin confirme qu’il y a un avenir pour James Bond et certains des favoris pour être le prochain James Bond sont Tom Hardy, Idris Elba et Rege-Jean Page. Mais seuls les Broccolis savent avec certitude où ira la franchise.

« Cela n’a jamais fait de doute et il n’y avait pas d’alternative », a déclaré Cross à la publication, ayant toujours eu l’histoire d’amour épique de Sur le service secret de Sa Majesté au fond de son esprit.

Cross a ajouté que même si plusieurs scènes commençaient à devenir plus complexes et à s’appuyer sur le script original pendant le tournage, la mort de James Bond à la fin serait toujours exactement comme elle était prévue.

Pas le temps de mourir est le plus long film de Bond à ce jour avec près de trois heures. Cross a noté à quel point « les films de Bond ont toujours eu une portée épique, mais ce film est également épique dans le temps », ayant sauté entre le passé et le présent dans le teaser pré-crédits.

« C’était quelque chose qui était toujours dans le script: commencez par une période et faites réfléchir le public », a expliqué Cross. Ensuite, « passez à une deuxième période, qui reprend peu de temps après Spectre se termine, puis après la séquence de titre principale, sautez cinq ans plus tard. C’est un film de Bond qui voyage plus longtemps dans le temps que n’importe quel précédent. »