Le monde vu à travers les yeux des animaux: Crittercam, la caméra qui a permis à National Geographic de capturer des images spectaculaires

En plongeant dans les eaux paradisiaques du Belize, Greg Marshall est tombé sur un requin avec un poisson remora attaché. C’est à ce moment-là que le biologiste marin du National Geographic a inventé le Crittercam (caméra pour “bugs”), un caméra qui se fixe au corps des animaux et vous permet d’enregistrer ce que vivent les créatures sans avoir besoin d’interférer dans votre vie.

La Crittercam remonte à 1986 et l’idée a eu un tel succès qu’elle est encore utilisée par des dizaines de photographes et de professionnels du National Geographic aujourd’hui. Des caméras de plus en plus légères visiblement et qui ont permis d’obtenir des images et des vidéos spectaculaires pendant toutes ces années. D’une vision qui n’aurait guère été possible sans ces caméras.

Crittercam n’est pas seulement un appareil photo, mais un outil de recherche

Greg Marshall dirige aujourd’hui le programme de technologies d’imagerie à distance de National Geographic, en collaboration avec des scientifiques du monde entier en installant ces caméras Crittercam sur des dizaines d’animaux. Comme le remora qui vous a inspiré, l’appareil photo est conçu pour s’accrocher à votre corps mais ne pas limiter les mouvements de l’animal. L’objectif est de pouvoir enregistrer les mouvements et les déplacements du point de vue de l’animal, en obtenant des images impensables avec la présence d’un photographe.

Qu’il s’agisse de requins, baleines, tortues, crocodiles, pingouins ou phoques, la Crittercam a aidé National Geographic à produire des dizaines de documentaires et à obtenir des clichés uniques qui ont même permis l’étude du comportement animal. En tout, plus de 40 espèces ont été étudiées avec l’utilisation de ces caméras.

Antarctica, 2004. Un manchot empereur, équipé d’un système Crittercam devient caméraman pour un doc Natl Geographic pic.twitter.com/4Ed2szTgfD – Karya Setia (@ kasetia21) 1 juin 2015

L’utilisation de la Crittercam a, par exemple, permis d’observer le comportement des tortues de mer et il a été observé comment elles ont des problèmes avec les sacs en plastique, les prenant pour des méduses.

«Chaque projet a ses drames», explique Kyler Abernathy, directeur de la photographie à distance pour la National Geographic Society. L’équipe Crittercam a non seulement pu photographier et capturer les animaux, mais aussi intervenir sur certains de leurs problèmes ou étudier l’impact de certaines actions. La Crittercam par exemple a servi à chronométrer le moment où un buffle surmonte l’effet tranquillisant, le comportement de chasse du manchot empereur ou l’accouplement de la tortue luth.

La tortue serpentine mène des recherches avec «Crittercam» ci-joint https://t.co/yAtIkTsipQ pic.twitter.com/0MqRD6McHq – Hartford Courant (@hartfordcourant) 3 juillet 2017

Initialement, en 2001, les caméras permettaient d’enregistrer des données et des images à une résolution de 340 pixels, avec une autonomie d’environ une semaine. Aujourd’hui, en plus de l’enregistrement, les caméras peuvent collecter des données de l’environnement, telles que la profondeur, la température et l’accélération.

L’un des défis était de placer précisément cette caméra; quelque chose qui varie dans chaque espèce. Dans le cas des dauphins ou des baleines, des ventouses ont été utilisées en particulier, tandis que chez les animaux à coquille dure, elles étaient fixées au moyen de patchs adhésifs. Dans d’autres cas, comme les requins, des bandes de retenue sont utilisées.

Une femelle océanique géante #raie manta filme Guy Stevens avec une National Geographic Society #CritterCam nous avons déployé sur sa tête en collaboration avec l’équipe CritterCam sur l’île reculée de San Benedicto dans l’archipel de Revillagigedo au large de la côte de Baja #Mexique. pic.twitter.com/RVvlYosstI – Manta Trust (@MantaTrust) 20 avril 2018

En 2002, le premier prototype d’une Crittercam conçu pour animaux terrestres Il pourrait être utilisé avec succès sur le dos d’un lion d’Afrique.

#WorldLionDay c’est jeudi! Aider les élèves à apprendre comment les scientifiques utilisent #Crittercam pour étudier les grands félins à l’état sauvage.https: //t.co/UIzI3A33On pic.twitter.com/AyZHLKQNOd – Nat Geo Education (@NatGeoEducation) 8 août 2017

La promesse initiale de la Crittercam est qu’elle n’affecte pas la liberté des animaux, bien que plus tard Greg Marshall lui-même ait reconnu que chez les animaux légers comme certains pingouins, leur vitesse était réduite d’environ 20%.

Le développement et l’utilisation de la Crittercam restent à venir. L’équipe de Marshall travaille sur des modèles plus légers et plus petits et sur l’amélioration de l’hydrodynamique. Avec de nouveaux modèles, de nouvelles espèces peuvent être étudiées et observées. De nouveaux mécanismes d’amarrage sont également en cours d’élaboration pour adapter l’enregistrement aux animaux et pouvoir les étudier de près. Parce que cet appareil photo ne nous a pas seulement apporté des images incroyables, il a également contribué à étudier les animaux d’un point de vue jamais vu auparavant.

Image | Atlas Kadrów