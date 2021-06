Le monde se termine avec vous pour PS4

Nous avons testé les premiers jours de la suite tant attendue et vous présentons nos impressions sur NEO : The World Ends With You.

En très peu de temps arrive la suite de l’un des jeux vidéo les plus spéciaux sur Nintendo DS. Après une décennie d’attente interminable, nous avons enfin avec nous le deuxième chapitre de Game of Reapers, cette fois des années après l’intervention de Neku Sakuraba. Je l’avoue, je voulais vraiment mettre la main sur la démo et écrire la mienne Impressions NEO : Le monde se termine avec vous.

Ce n’est pas n’importe quel jeu vidéo pour moi en tant qu’écrivain. La première partie signifiait beaucoup pour son époque en tant qu’œuvre d’art unique. Il considérait non seulement impossible qu’une suite puisse être à la hauteur de cette livraison. Quand le titre a été annoncé, une partie de moi était déçue de ce que j’ai vu pour le nouveau style visuel, les changements dans la mécanique et la direction.

Eh bien, certains de ces points subsistent après les premières heures de jeu et il ne semble pas qu’ils vont changer. Mais d’autres m’ont fait changer d’avis. Je pense qu’on peut rester optimiste malgré tout.

Shibuya renaît

Si vous venez de l’œuvre originale, il y a beaucoup à apprécier dans l’interprétation du monde de NEO : The World Ends With You. Revenir dans la ville de Shibuya et participer à nouveau au jeu des faucheurs, c’est comme retrouver un ami. Le monde sera désormais en trois dimensions et vous aurez une nouvelle perspective sur la vie, mais au fond tout est resté le même. Shibuya n’a pas changé.

C’est étrange d’y penser car cela n’enlève pas tout le maquillage et la peinture fraîche pour relooker la ville. La technologie a progressé à cette époque et les mobiles qui étaient si importants dans l’original ne sont pas les mêmes. Cette fois, les smartphones ont conquis la conversation, et même la manière de se mettre en relation entre les personnages. La mode s’est également transformée et les magasins les plus populaires ont changé leur orientation commerciale.

Rien de tout cela n’enlève ce qui rendait Shibuya génial dans l’original. Sous la façade technologique et le passage des consoles portables aux ordinateurs de bureau, il y a encore les points clés qui ont le mieux fonctionné par rapport à l’original. Relations interpersonnelles, intrusion dans la lecture des pensées des citoyens et de la vie des adolescents insouciants. Tout est là.

En une décennie, beaucoup de choses peuvent être transformées et le Jeu n’a pas tardé à le faire. Il continue de présenter un défi pour des centaines de participants chaque semaine pendant les sept jours qu’il dure. Son prix reste le pouvoir de choisir son avenir en cas de gain.

Mais cette fois c’est une compétition par équipes dont le Maître du Jeu profite pour être au centre de tous les regards. C’est un divertissement pour les Moissonneurs plus clairement.

Jouer, finir, vivre

Le plus grand changement que j’avais le plus curieux d’essayer dans certaines impressions de NEO: The World Ends With You était de savoir comment le combat allait changer. Le jeu original utilisait pleinement ses deux écrans et les multiples fonctions de l’écran tactile de la Nintendo DS. Le transformer en un nouveau système pourrait tout changer à bien des égards.

Étonnamment, la suite préfère ne pas changer considérablement le sens des batailles. Ils restent rapides, enchaînant les uns après les autres et utilisant les quilles comme centre de combat. La différence maintenant, c’est que n’importe quel membre de votre équipe a accès à ces épingles : la magie opère lorsque vous apprenez à combiner différents types d’attaques afin que chaque membre travaille en parfaite synthèse avec les autres.

Nous avons besoin de plus de temps d’exposition à ce nouveau système de combat. Au début, vos options sont limitées pour le type d’attaques, mais même alors, il est très facile de sombrer dans le chaos. Beaucoup d’attaques d’affilée, des changements de personnage imprévus et des boss assez simples qui reposent sur une ou deux façons d’attaquer.

Il semble que ce soit le type d’ARPG qui finit par exploiter le meilleur de son système de combat lorsqu’on est plus familier avec l’environnement, mais il ne laisse pas un bon goût dans la bouche pour la démo. Vous avez besoin de plus de temps au four et de voir comment cela fonctionne dans le produit final, si vous pouvez imiter pourquoi dans le premier jeu, c’était un système si intéressant à former.

Pouvez-vous mesurer?

J’ai le sentiment d’écrire ces impressions de NEO: The World Ends With You. Son style artistique et sa conversion à la troisième dimension sont des aspects qui ne me concernent plus autant qu’avant. Je n’ai pas non plus peur de l’endroit où l’histoire peut être dirigée, qui, avec la façon dont elle est présentée, nous montre des personnages très intéressants en action. Et la bande-son, bien sûr, est de maîtres.

J’aurais aimé être épuisé au combat, ce qui est ma plus grande préoccupation en ce moment. Ce n’est pas juste de le comparer à l’original, mais pour le moment, cela ressemble à une sorte de bataille où il en coûte plus cher de taper sur les boutons que de planifier soigneusement vos mouvements. J’espère que c’est la première chose que je vois corrigée au fur et à mesure que je progresse un peu plus dans le jeu.

Nous devrons savoir le 27 juillet de cette année, quand il arrivera sur PS4 et Nintendo Switch. Vous pouvez télécharger la démo maintenant sur les deux plateformes. Réjouis-toi, coupables !