Le monde se termine avec vous pour PS4 et Switch

Square Enix publie la dernière bande-annonce de gameplay et la date de démo de NEO: The World Ends With You.

Il ne reste qu’un mois à l’une des suites les plus attendues des dix dernières années pour atteindre les consoles. Square Enix prépare le terrain pour ce moment et nous présente les informations à fortes doses. Il n’y a pas longtemps, nous parlions des faucheurs et d’autres détails. Aujourd’hui, c’est une nouvelle bande-annonce, de l’excitation et…Démo NEO : Le monde se termine avec vous!

Soulignons d’abord la bande-annonce, qui sert de bande-annonce finale avant le lancement du jeu. Attention, il regorge de spoilers sur l’histoire et le rôle de certains personnages. Si vous passez outre, vous pourrez voir de nouveaux aspects dans le gameplay, les boss et les pouvoirs psychiques des protagonistes en action. Certains ennemis spéciaux apparaissent même.

Vous pouvez regarder la bande-annonce finale du jeu avec le doublage anglais ci-dessous. Attention au travail incroyable de Xander Mobus, au passage.

Il y a aussi des faits intéressants sur la démo à prendre en compte. Nous y jouons avec Rindo et Fret en équipe limitée, n’ayant pas accès aux deux autres membres pour le moment. Les progrès que nous y réalisons peuvent être reportés sur le jeu final, ce qui est toujours une incitation à passer quelques heures en attendant la version complète. Bien sûr, sur la même plate-forme, œil.

La démo sera disponible sur PS4 et Nintendo Switch à partir de demain 25 juin.

NEO : The World Ends With You est la suite du tube culte de Square Enix, initialement sorti sur Nintendo DS. Se déroulant des années après cette aventure, il présente un nouveau protagoniste qui doit survivre au Game of Reapers. Un défi mortel qui dure sept jours et dans lequel la collaboration avec vos compagnons est vitale pour survivre.