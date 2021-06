Le monde se termine avec toi

Les dernières données de jeu nous donnent des informations sur les faucheurs de NEO: The World Ends With You et d’autres aspects.

Plus nous en savons sur la suite de l’année, plus nous l’attendons avec impatience. Square Enix nous présente NEO Reapers : Le monde se termine avec vous, les terribles méchants du jeu, ainsi que de nouvelles données sur le fonctionnement des missions. Et accessoirement, il est même temps de parler d’autres aspects, comme les systèmes de progression.

Il y a plusieurs factions de faucheurs que nous devons prendre en compte. D’un côté se trouvent les habitants de Shibuya, avec de vieux visages familiers du premier match. D’autre part, et le centre des nouvelles informations, sont les arrivées de Shinjuku, une ville voisine qui a été détruite trois ans avant l’aventure.

Ce groupe est composé de cinq nouveaux faucheurs de NEO : The World Ends With You. Shiba est le meneur et le Game Master de cet itinéraire du jeu terrible auquel nos protagonistes sont exposés. En tant qu’assistant, il a Ayano, exprimé par Erin Yvette, la main droite de Shiba avec un lézard sur son épaule et rien que de la froideur envers les joueurs.

Kubo, joué par l’excellent Xander Mobius, en est le superviseur. Il travaille dur pour arbitrer les conflits même s’il a une préférence pour ses pairs. Il n’a de respect pour personne et parle avec un ton de supériorité qui lui a valu la réputation d’être hostile.

L’un des cas les plus curieux est Kaie, exprimé par Josey Montana McCoy. S’il a vraiment une voix, bien sûr. Il communique par SMS et ne montre pas d’expressions faciales. Les relations sociales ne sont pas son fort, mais à travers ses messages, sa personnalité amicale, sincère et joyeuse se voit. Même s’il s’agit d’un faucheur, cela aide autant que possible.

Le dernier sorti est Hishima, exprimé par James Austin Kerr. Il est sarcastique et têtu comme lui. Il reste à l’écart du jeu et personne ne comprend sa relation avec lui, ainsi que ses intentions. Ses propres coéquipiers semblent ne pas comprendre quel est son travail et ce sera l’un des plus grands mystères de la suite.

En plus des méchants, Square Enix a également dévoilé le nouvel art de jeu officiel du groupe de protagonistes, les Wicked Twisters. L’illustration est faite par le général Kobayashi.

Si on n’en avait pas assez avec les faucheurs de NEO : The World Ends With You, Square Enix nous éclaire avec plus d’informations sur le jeu. Plus précisément, avec la mécanique à exploiter. Chaque jour, nous devons surmonter les missions qui nous sont proposées, comme vaincre les bruits, affronter d’autres groupes de joueurs ou des tâches mystérieuses.

Pour demander de l’aide, nous avons à notre disposition le réseau social à portée de main. Cela fonctionne comme un arbre de compétences et de récompenses que nous débloquons au fur et à mesure que nous rencontrons plus de gens de Shibuya. Un système intéressant qui profite de l’environnement et de notre progression pour libérer la puissance de nos protagonistes.

À cela, nous devons ajouter les psychopouvoirs uniques de chaque membre du groupe. Maintenant on connaît précisément celui du Nagi, qui consiste à entrer dans l’esprit des gens pour exorciser le Bruit qui les contrôle. Les ennemis auxquels nous sommes confrontés ici seront spéciaux et liés à différentes émotions.

Il reste peu de choses pour la suite prometteuse. NEO : The World Ends With You arrive sur PS4 et Nintendo Switch le 27 juillet. La version PC viendra plus tard.