Le monde ouvert de Saints Row a l’air sympa et varié dans la bande-annonce de nouveaux quartiers

Abonnez-vous à Push Square sur

Le nouveau Saints Row vous place, vous et votre gang, au bas de l’échelle des organisations criminelles. C’est à vous de développer votre empire et de prendre le contrôle de la ville bac à sable du jeu, qui est apparemment composée de quinze quartiers différents, tous avec leur propre look et leurs propres points de repère. Honnêtement, Santo Ileso est très prometteur en tant que carte du monde ouvert dans cette nouvelle bande-annonce, qui met en évidence quelques domaines clés que vous voudrez conquérir.

D’après tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, le nouveau Saints Row est… eh bien, c’est plus Saints Row. S’il peut s’appuyer sur ce que les jeux précédents ont bien fonctionné, alors cela pourrait être génial, mais il reste encore beaucoup de travail à faire si c’est pour panser le contrecoup qui a suivi sa bande-annonce plutôt générique. Une bonne vieille démo de gameplay serait la bienvenue, nous pensons.