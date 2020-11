Le monde ouvert ambitieux de partout sera créé via l’Unreal Engine

Depuis son départ de Rockstar Nord en raison de conflits internes, le mandant Leslie benzies travaille depuis plus de trois ans pour mener à bien un projet incroyablement ambitieux qui vise à rivaliser avec un futur Grand Theft Auto VI. Avec cette prémisse est née Partout, un titre mondial ouvert qui a levé près de 50 millions de dollars Pour leur développement.

Pour le moment, il semble qu’il reste encore de nombreuses années avant que cet ouvrage ne soit publié, mais d’après le compte Twitter officiel de Partout, ses dirigeants ont confirmé que concevoir et développer leur monde ouvert grâce au moteur graphique Unreal Engine. Cette annonce était accompagnée d’un bref message du développeur Construire des jeux Rocket Boy dans lequel ils commentent ce qui suit:

«Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir exploiter cette technologie puissante pour créer de nouveaux mondes incroyables, et nous recrutons actuellement des personnes pour toutes sortes de départements dans les bureaux d’Édimbourg et de Budapest.

Avec ces déclarations, l’équipe dirigée par Benzies semble indiquer clairement qu’il reste encore beaucoup de travail à faire mais que l’illusion et l’ambition qu’ils ont sont énormes. Ils recherchent actuellement des profils liés au code, à l’animation, à l’art, à la cinématique, à la finance, aux ressources humaines, à la production et plus encore.

Pour le moment, très peu de détails sont connus sur Partout, mais depuis Construire des jeux Rocket Boy définir leur proposition comme un jeu vidéo en monde ouvert se déroulant dans un futur proche, dans lequel le monde et la race humaine se sont adaptés aux dernières technologies. Beaucoup d’hommes et de femmes voudront utiliser toutes leurs possibilités pour le bien commun, d’autres pour leur propre bénéfice, alors de grandes guerres pour le contrôle sont à venir.

