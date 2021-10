Le monde n’est pas prêt à laisser le «charbon roi» derrière lui, la transition vers les sources d’énergie renouvelables a été lente

in

La reprise économique mondiale signifie que la demande de charbon est susceptible de dépasser son niveau de 2019 et de conserver sa couronne d’être la principale source d’émissions de gaz à effet de serre.

La Chine, qui a été l’un des principaux financeurs des projets de charbon dans d’autres pays, a annoncé en septembre qu’elle mettait fin à cette pratique.

La transition vers une énergie plus propre a progressé, mais pas assez rapidement pour limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius, comme convenu dans l’accord de Paris sur le climat de 2015.

Alors que le COVID-19 La pandémie a initialement provoqué une baisse des émissions de gaz à effet de serre alors que l’activité économique diminuait, la pandémie n’a peut-être pas accéléré le passage aux énergies renouvelables :

Boom des énergies renouvelables

Les énergies renouvelables sont désormais la deuxième source d’électricité dans le monde avec une part de 26% en 2019 – derrière le charbon, mais devant le gaz naturel et le nucléaire.

L’éolien et l’énergie solaire ont augmenté à des taux annuels de 22 et 36 % respectivement, leurs prix ayant plongé depuis 1990.

Même pendant la pandémie, 26 gigawatts (GW) de capacité ont été ajoutés l’année dernière, établissant un nouveau record, selon l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA).

Mais l’utilisation de combustibles fossiles dans la consommation finale (électricité, carburant de transport, chauffage et production en usine) est restée stable.

À 80,3 % en 2009, il était encore de 80,2 % en 2019, alors que la consommation globale d’énergie augmente grâce à la croissance démographique et à la hausse des revenus en Asie.

Coup dur des constructeurs automobiles

Poussés par des réglementations plus strictes en matière de pollution, les principaux constructeurs automobiles visent à éliminer les moteurs à combustion interne au cours de la prochaine décennie ou à réduire fortement leur production alors qu’ils se tournent vers un avenir entièrement électrique.

Les routes sont toujours encombrées de voitures polluantes : les véhicules électriques ne représentent que cinq pour cent des nouvelles unités vendues.

L’Agence internationale de l’énergie affirme que les consommateurs continuent de préférer les gros SUV – ils représentaient 42% des ventes en 2020 – qui polluent plus que les modèles plus petits.

Hydrogène

De l’Australie à la Chine en passant par l’UE, de plus en plus de pays installent leurs sites sur l’hydrogène vert pour les camions et les usines.

Alors que la combustion de l’hydrogène comme carburant n’émet que de l’eau, la majeure partie du gaz est produite dans un processus qui produit des émissions nocives.

Trouver des moyens rentables de produire de l’hydrogène proprement et développer l’infrastructure pour son utilisation nécessitera plus d’efforts, l’AIE exhortant à quadrupler les investissements dans le secteur.

Tarification du carbone

À la mi-2020, quelque 44 pays et 31 villes représentant 60% de la production économique mondiale avaient mis en place des systèmes de tarification du carbone (taxes ou quotas), selon le groupe de réflexion I4CE.

Les prix du carbone visent à faire payer aux pollueurs une partie des coûts sociaux des émissions, tels que les coûts des soins de santé dus à la mauvaise qualité de l’air et aux dommages aux cultures dus au changement climatique.

Les experts disent que le prix doit se situer entre 40 et 80 dollars par tonne de CO2 pour pousser les pollueurs à augmenter leur efficacité ou à se tourner vers des sources d’énergie renouvelables.

Cependant, le prix est inférieur à 10 € pour 75 pour cent des émissions couvertes.

Investissement pandémique

Le groupe de réflexion Ren 21 a déclaré que le coronavirus La pandémie a fourni l’occasion de modifier les politiques publiques, mais les pays ont investi six fois plus d’argent dans les combustibles fossiles que les projets d’énergie renouvelable dans leurs plans de relance économique.

Après avoir chuté de sept pour cent grâce à la pandémie, les émissions de CO2 devraient atteindre de nouveaux records d’ici 2023 si ces investissements ne sont pas déplacés.

Des difficultés émergentes

Les investissements dans les énergies renouvelables glissent depuis plusieurs années dans les pays émergents et en développement à l’exception de la Chine et du coronavirus la pandémie n’a rien fait pour changer la situation.

Ces pays abritent les deux tiers de la population mondiale et sont responsables de 90 pour cent de la croissance des émissions, mais ils ne reçoivent que 20 pour cent des investissements dans l’énergie propre, selon l’AIE.

Le roi du charbon règne toujours

Baptisé il y a longtemps « charbon roi » pour son rôle démesuré dans l’alimentation de l’économie mondiale, le combustible reste largement utilisé en Asie pour répondre aux besoins croissants en électricité de la région.

La reprise économique mondiale signifie que la demande de charbon devrait dépasser son niveau de 2019 et conserver ainsi sa couronne d'être la principale source d'émissions de gaz à effet de serre.

La Chine, qui a été l’un des principaux financeurs des projets de charbon dans d’autres pays, a annoncé en septembre qu’elle mettait fin à cette pratique.

