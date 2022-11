Le monde étrange de Disney aura une romance gay dans son scénario

Se déroulant dans un environnement insolite peuplé de créatures mystérieuses et de végétation, le prochain Disney film d’animation Monde étrange est une aventure dont la sortie est prévue pour le 23 novembre. Le film est réalisé par Don Hall et co-écrit par Qui Nguyen (co-scénariste de Raya et le dernier dragon). Parmi les nombreux visuels présentés dans la bande-annonce, il a été confirmé que Disney mettra en vedette une romance gay dans l’histoire. C’est la première fois qu’un adolescent gay est représenté dans un dessin animé de Disney, montrant l’engagement de Disney envers la représentation des personnes LGBTQ.





Jaboukie Young-White, qui joue le personnage gay Ethan Clade, a déclaré à Yahoo Entertainment qu’il était satisfait du résultat :

« J’ai trouvé ça plutôt cool. C’était une belle chose à laquelle faire partie, et quelque chose que j’aurais aimé voir quand j’avais cet âge. »

Monde étrange décrit l’aventure de la famille Clade alors qu’ils se lancent dans une aventure épique similaire à celles présentées dans les magazines pulp. Le film tourne autour d’Ethan Clade, le plus jeune d’une famille d’explorateurs. Les membres de sa famille comprennent sa mère Meridian (exprimée par Gabrielle Union), son père Searcher (Jake Gyllenhaal) et son grand-père Jaeger (Dennis Quaid).

Dans le film, la famille Clade tente de naviguer dans un pays complètement inconnu avec un blob espiègle, un chien à trois pattes, ainsi que d’autres créatures qu’ils n’ont jamais rencontrées auparavant. Pendant ce temps, Ethan est en train de découvrir un lien potentiel avec un camarade de classe nommé Diazo et espère que la relation se transformera en une romance. En résumé, Monde étrange est un conte animé original sur trois générations de la famille Clade qui surmontent leurs différences dans un environnement hostile.

Disney a partagé un nouveau clip du film dans lequel on nous présente certains des personnages et leurs interactions les uns avec les autres. Le clip commence avec des membres de la famille Clade et une créature blob bleue appelée Splat piégée dans une sorte de placard et ayant besoin d’aide. Bien que le clip ne dure qu’une minute, il donne un aperçu de l’humour et des désaccords dont les téléspectateurs seront témoins en regardant Monde étrange dans les théâtres:

Le message dans Monde étrange

Il est rafraîchissant de voir que les trois aînés d’Ethan acceptent et encouragent son choix de partenaire. En plus de l’inclusion de la communauté LGBTQ dans le scénario, Young-White dit qu’il apprécie le message de soutien montré par la famille Clade dans le film.

Grâce à cette sortie à venir, Disney s’efforce une fois de plus d’être plus inclusif aux LGBTQ dans ses films et émissions de télévision, et cette approche a eu des impacts dans le monde réel. D’autres exemples sont le film d’animation de Disney de 2020, Onward, qui a présenté son premier personnage lesbien, et Lightyear de 2022, qui a présenté le premier baiser homosexuel du studio. Il est intéressant de voir l’approche de Disney pour introduire une distribution diversifiée et normaliser les relations homosexuelles dans leurs scénarios.

Strange World devrait sortir en salles le 23 novembre.

