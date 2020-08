Le monde de Halo Infinite ne sera pas complètement ouvert

Petit à petit, de nouvelles informations sur Halo infini, le prochain titre de la saga qui viendra sur Xbox One et lancera son successeur, Xbox Series X. Les détails sont venus d’une interview offerte par Paul Crocker par 343 Industries pour le médium Destructoïde. Ces déclarations jettent un éclairage nouveau sur la structure que la prochaine grande aventure du Master chef, qui a indiqué que Ce ne sera pas un monde complètement ouvert comme ils en ont parlé ces derniers mois, mais ce sera un monde qui s’ouvre lentement à mesure que les joueurs progressent dans l’histoire..

La réponse simple est que Halo Infinite se déroule dans un monde immense, ouvert et expansif. Nous avons une histoire qui nous guidera à travers ce monde, qui se débloquera lentement, offrant de nouveaux domaines à explorer. Quoi qu’il en soit, à mesure que l’histoire progresse, le joueur aura la possibilité de revenir en arrière et d’explorer le contenu qu’il a précédemment consulté. De plus, il y a beaucoup à découvrir dans ce monde.

Halo Infinite débloquera votre monde au fur et à mesure que nous progressons dans l’histoire

On dirait #HaloInfinite ne sera pas un monde totalement ouvert. Au lieu de cela, il s’ouvrira lentement au fur et à mesure que le joueur progressera dans le récit du jeu, selon Paul Crocker de 343 Industries. Détails: https://t.co/StX1kgAwvK – Jeux Windows Central (@WCGamingTweets) 9 août 2020

Ces déclarations démolissent toutes les informations précédentes qui prédisaient que Halo Infinite serait un monde ouvert en tant que tel, de toute façon s’il y avait de nombreuses options pour explorer ses environnements et comme ils l’ont déjà dit à d’autres occasions, il sera complètement fidèle aux origines de Halo .

Pour l’instant, il faut attendre plus d’actualités et la date officielle pour que son lancement soit confirmé, qui devrait avoir lieu à la fin de 2020 accompagnant la Xbox Series X à son départ. De plus, de Microsoft et de 343 Industries, ils ont déjà affirmé que Halo Infinite sera bien meilleur que dans sa présentation et que toutes les plaintes des utilisateurs sont entendues. Et pas seulement ça! Halo Infinite offrira un mode multijoueur gratuit à 120 ips et sa campagne sera plus grande que les campagnes Halo 4 et Halo 5 combinées!