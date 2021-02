Le monde de «Avatar: le dernier maître de l’air» s’agrandit avec les studios d’avatar nouvellement formés; Film en cours

Avatar: le dernier maître de l’air est sans doute l’une des meilleures séries animées jamais réalisées. Sa suite, La légende de Korra, est également une série étonnante à part entière. Au cours de l’été 2020, le public s’est rappelé à quel point ces deux séries étaient bonnes lorsqu’elles ont été diffusées. Netflix.

Maintenant, avec leur battage médiatique à un pas de fièvre, les créateurs et producteurs exécutifs de la franchise Avatar, Michael DiMartino et Bryan Konietzko, ont annoncé la création d’un nouveau studio, Studios Avatar.

Ce studio nouvellement formé vise à élargir le monde bien-aimé de Avatar: le dernier maître de l’air et La légende de Korra avec de nouvelles séries animées et des films de théâtre. Studios Avatar produira ce contenu pour Nickelodeon et Paramount +, ainsi que des sorties tierces et en salles.

En fait, leur premier projet sera un nouveau film d’animation théâtrale, qui entrera en production plus tard cette année. Cependant, ils n’ont divulgué aucune information sur ce que ce film théâtral impliquera.

DiMartino et Konietzko seront les co-directeurs de la création. Les deux feront rapport à Ramsey Naito, Président, Animation Nickelodeon. Les patrons de ces deux partis, Brian Robbins, président de ViacomCBS Kids & Family avait ceci à dire sur l’annonce des studios.

«Avatar: The Last Airbender et Korra ont au moins décuplé en popularité depuis leur succès original sur Nickelodeon, et Ramsey Naito et moi sommes incroyablement ravis d’avoir à bord le talent génial de Mike et Bryan pour diriger un studio dédié à l’expansion de leur des personnages et du monde dans de nouveaux contenus et formats pour les fans du monde entier », mentionné Brian Robbins, président, ViacomCBS Kids & Family.

«Les histoires et les personnages dirigés par les créateurs sont depuis longtemps la marque de fabrique de Nickelodeon, et Avatar Studios est un moyen de donner à Mike et Bryan les ressources et la piste pour ouvrir encore plus leur imagination et plonger plus profondément dans l’action et la mythologie d’Avatar alors que nous simultanément développer ce monde et le monde du contenu disponible sur Paramount + et Nickelodeon, » il ajouta.