Le monde caché de Sabrina: pourquoi il n’y aura pas de saison 5 sur Netflix

Après la fin dramatique et choquante de « Le monde caché de Sabrina»(« Chilling Adventures of Sabrina »dans sa langue d’origine), de nombreux fans ont espéré que l’histoire de la jeune sorcière se poursuivra dans une cinquième saison; cependant, Netflix a annulé la série à la mi-2020.

En juillet de l’année dernière, le géant du streaming a annoncé que le drame populaire pour adolescents prendrait fin avec son quatrième opus. À l’époque, le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa Il a dit: « Travaillez »Dans le monde caché de Sabrina‘ Ce fut un honneur incroyable depuis le premier jour. Le casting, à commencer par Kiernan en tant que sorcière adolescente préférée de tous, a été une joie absolue. Je suis plus que reconnaissant ».

Malgré tout, certains fans de la série Netflix ils espèrent toujours que le drame se poursuivra sur un autre réseau de télévision ou une autre plateforme de streaming. Même Aguirre-Sacasa a commenté que la fin de la quatrième saison est « le dernier (pour l’instant) épisode ».

À la fin de la quatrième saison, Sabrina a donné sa vie pour sauver ses proches (Photo: Netflix)

POURQUOI «LE MONDE CACHÉ DE SABRINA» N’AURA-T-IL PAS LA SAISON 5 SUR NETFLIX?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a pas révélé les raisons de l’annulation de « Le monde caché de Sabrina», Mais cette décision est généralement due à des raisons telles que le faible taux d’audience, les acteurs qui veulent entreprendre différents projets, les séries qui arrivent à une fin naturelle, etc.

Bien qu’il existe également la possibilité que la pandémie de coronavirus interfère avec une cinquième saison de « Les aventures effrayantes de Sabrina», Fiction développée par Roberto Aguirre-Sacasa et avec Kiernan Shipka.

Bien que certains fans espèrent que la série reviendra à un moment donné ou sur une autre plateforme, cela serait peu probable compte tenu de la fin du quatrième opus et de celle de Sabrina Spellman.

Dans le dernier épisode de la série Netflix, Sabrina se sacrifie pour sauver tous ceux qui ont disparu à cause du «Vide». Après sa mort, tout le monde assiste à ses funérailles et elle apparaît dans une salle blanche qui a une grande écriture sur le mur qui dit «Le doux au-delà». Nick vient également à cet endroit, qui lui dit qu’il est allé nager dans la mer des douleurs et qu’il est mort. Maintenant, il est de nouveau avec elle, «pour toujours et à jamais».

Après la mort, l’enterrement et le séjour dans l’Au-delà du protagoniste de «Le monde caché de SabrinaIl est difficile de penser à un moyen de continuer son histoire. Mais comme le souligne Comicbook, il y a toujours la possibilité d’un croisement avec « Riverdale«Comme les amis de Sabrina ont survécu.