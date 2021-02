« Le monde caché de Sabrina »: 10 choses sur Ambrose Seuls les fans qui ont lu la bande dessinée savent

Dans la série Netflix « Le monde caché de Sabrina” (“The Chilling Adventures of Sabrina” en su idioma original) Ambrose, interpretado por Chance Perdomo, es un brujo genial que pasa casi todo el día en bata, es el confidente y consejero de su prima, y luce más joven de lo que c’est vraiment.

Dans les bandes dessinées, le cousin de Sabrina ressemble parfois à un homme d’âge moyen avec des moustaches, il était presque comme une figure paternelle pour la sorcière adolescente. C’est pourquoi Screen Rant a partagé une liste des choses Ambrose que seuls les lecteurs de bandes dessinées connaissent.

10. IL EST TOUJOURS COUSIN DE SABRINA

Bien qu’il soit toujours le cousin de Sabrina Ambrose, il a été réinventé à plusieurs reprises dans la bande dessinée. Dans la série animée de 2013, il est le cousin germain de Sabrina et un sorcier en formation de 15 ans qui a peur des géants de glace.

Dans les bandes dessinées des années 1970, le sorceleur est plus âgé, assez maladroit socialement et est présenté comme une figure paternelle plutôt que comme un allié.

Chance Perdomo et Kiernan Shipka dans «Chilling Adventures of Sabrina» (Photo: Netflix)

9. IL AVAIT UN LOOK TRÈS DIFFÉRENT

L’Ambroise des années 70 est un homme d’âge moyen avec une grosse moustache. Cependant, comme son homologue dans « Le monde caché de SabrinaIl aimait faire des expériences erratiques qui tournaient souvent mal.

Voici à quoi ressemble Ambrose Spellman dans « Chilling Adventures of Sabrina » (Photo: Netflix)

8. DONNE SON PREMIER BALAI À SABRINA

Dans les bandes dessinées des années 90, Ambrose a été le premier à montrer à Sabrina le balai qu’il était sur le point de recevoir lors de son sombre baptême. «Vos tantes l’ont confié à un chaman du nord de l’Angleterre, sculpté à la main dans du bois extrait d’un échafaudage en 1692», dit-il en lui remettant l’objet magique.

Ambrose a remis à Sabrina son premier balai (Photo: Archie Horror)

7. VOTRE PERSONNALITÉ ET VOTRE SENS DE L’HUMOUR

Dans les bandes dessinées des années 70, Ambrose n’était pas très sociable, il avait un sens de l’humour sec et sarcastique. Aussi, parce qu’il est adulte, son vocabulaire est différent et sa dynamique avec Sabrina, Hilda et Zelda est également différente.

Voici à quoi ressemble Ambrose dans les bandes dessinées « Sabrina’s Hidden World » (Photo: Archie Horror)

6. ROBERTO AGUIRRE-SACASA A CRÉÉ LA NOUVELLE VERSION D’AMBROSE

Chance Perdomo, qui joue Ambrose dans la série Netflix, Il a dit que sa version du cousin de Sabrina est «un peu du capitaine Jack Sparrow, un peu de David Bowie, un peu de Jimi Hendrix et un peu de Loki de Thor comme par magie roulés en un. super-entité ».

Cette version d’Ambrose a d’abord été créée par Roberto Aguirre-Sacasa, directeur de la création d’Archie Comics, et a été écrite en pensant au jeune acteur.

Roberto Aguirre-Sacasa a créé Ambrose Spellman dans «Chilling Adventures of Sabrina» (Photo: Netflix)

5. VOTRE CONNEXION SUBTILE À LA MYTHOLOGIE DE HARRY POTTER

Dans la bande dessinée de 2014, Ambrose est montré avec deux parents Cobra, Nag et Nagaiana, qu’il amène à la maison Spellman. Ces noms ressemblent à Nagini, le maledictus féminin de «Harry Potter», car ils ont leur origine dans les traditions folkloriques indiennes. Nag et Nagaiana étaient à l’origine des rois humains qui ont été trompés par un sorcier et transformés en serpents.

L’histoire de Nag et Nagaiana dans les bandes dessinées (Photo: Archie Horror)

4. C’ÉTAIT TOUJOURS UNE ICÔNE DE MODE

Bien que toutes les versions d’Ambrose ne portent pas de robes particulières, elles étaient toujours très avant-gardistes. La version des années 70, qui était un adulte qui ne portait des costumes impeccables que lorsqu’il était loin de chez lui.

Alors que les versions plus modernes, Ambrose porte des vêtements plus cool, mais ils étaient principalement de créateurs ou à la mode.

Chance Perdomo a joué Ambrose Spellman dans « Chilling Adventures of Sabrina » (Photo: Netflix)

3. IL ÉTAIT UN TRADITIONNALISTE

Bien que le « Le monde caché de Sabrina«Ambrose a soutenu Sabrina lorsqu’elle a enfreint les règles de la bande dessinée des années 90, il était son confident, mais il a essayé de la convaincre de l’importance des rituels.

Ambrose était un traditionaliste dans les bandes dessinées (Photo: Archie Horror)

2. L’HISTOIRE DE NAG ET NAGAIANA

Dans le numéro 6 de la série de bandes dessinées des années 1990, Nag et Nagaiana racontent leur histoire humaine avec Salem le chat. Après avoir été trompés en mentant à leur père, ils ont été maudits et transformés en serpents.

Après s’être vengés du sorcier qui leur avait menti et de leur belle-mère, ils furent vendus à l’ancêtre d’Ambrose, et ils espéraient que le cousin de Sabrina les rendrait à leur forme humaine; cependant, Ambrose a parlé sur le sujet.

Nag et Nagaiana espéraient être transformés en humains (Photo: Netflix)

1. NE CROIS PAS TOUJOURS À LA NIGROMANCE

Dans la série de NetflixAmbrose est un nécromancien chevronné, mais dans les bandes dessinées des années 90, il ne croit pas tout à fait à la nécromancie et la considère comme impossible. Lorsque Sabrina s’habille pour rencontrer son petit ami Harvey, qui a été tué dans un numéro précédent, Ambrose remet en question sa décision.