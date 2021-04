Le monde 1-1 de Super Mario Bros.est recréé dans Minecraft

Il y a eu de nombreuses recréations de diverses choses dans Minecraft au fil des ans, mais il est toujours extrêmement agréable de voir des recréations précises ou aussi proches que possible d’autres jeux vidéo.

Prenons, par exemple, la dernière version de super Mario Bros, monde 1-1 créé par l’utilisateur de Reddit TheBestTomatoKing. Ce n’est pas parfait, ni exactement jouable, mais c’est néanmoins un hommage fantastique.

En particulier, le créateur de cette version de Super Mario Bros. World 1-1 affirme que tout n’a pris que quelques jours. Ils ont déclaré qu’ils avaient envisagé de faire un niveau de plus chaque mois à l’avenir, mais cela reste à voir.

De plus, dans ce qui est un exploit vraiment incroyable, le créateur a en fait tout fait sur Xbox et non sur PC, où cela pourrait être considéré comme beaucoup plus simple à faire. Vous pouvez voir à quoi ressemble la version de TheBestTomatoKing de Super Mario Bros.World 1-1 dans Minecraft ci-dessous:

Quant à Minecraft lui-même, le jeu vidéo populaire est essentiellement disponible sur toutes les grandes plates-formes possibles.