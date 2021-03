Le moment où une tragédie a failli se produire dans les enregistrements de « Taxista ra ra »

À la fin des années 90, il a été lancé dans les airs « Chauffeur de taxi ra ra », une série comique qui raconte le quotidien d’un chauffeur de taxi péruvien qui cherche à gagner sa vie au volant de sa voiture jaune. Parce que cette production a été inspirée par la crise économique et le chômage que traversaient de nombreux Péruviens, elle est devenue un succès retentissant.

Ce programme mettait en vedette Adolfo Chuiman, qui jouait le père de la famille qui se sacrifie Raúl Ramírez, et Aurora Aranda dans le rôle de sa femme Enriqueta ‘Queta’.

Efraín Aguilar, producteur de cette proposition télévisée, a déclaré que, parce que le budget était bas, ils devaient épargner autant que possible. «Les deux fameux Ticos de la série ont été obtenus par le responsable logistique: l’un avait un moteur et l’autre pas, cela nous a permis de dépenser moins de carburant, nous avons fait l’un tirer l’autre et nous avons mis une sorte de pont sous la voiture pour pouvoir faire passer la caméra d’un côté à l’autre « , a dit à Le commerce.

Bien que, pendant la durée de son émission, il ait balayé le public, peu de gens savent que lors de l’enregistrement du dernier chapitre, une tragédie a failli se produire.

La série a été largement acceptée car elle montrait les aventures d’un homme qui luttait pour gagner sa vie au milieu de la crise, une époque où les Péruviens étaient également au chômage. (Photo: Capture Panamericana TV)

QU’EST-IL ARRIVÉ?

L’incident s’est produit à Pucusana, selon Aguilar, en raison de la négligence de l’équipe de production. Il s’avère que l’un des techniciens a oublié de mettre un boulon sur le véhicule qui tirait l’autre, provoquant le détachement de celui sans moteur et percutant un arbre. «Deux gars de la production étaient à l’intérieur, heureusement ils s’en sont sortis indemnes. C’était un acte irresponsable, mais ce n’était pas une peur « , a-t-il dit à ce moment-là.

Cependant, selon un Publication El Comercio, 20 décembre 1998, l’accident a causé des blessures. « La mauvaise manœuvre a eu pour conséquence que le caméraman est maintenant dans un casting et l’assistant de production avec quelques points de suture sur la tête », ça se lit.

La série a été diffusée avec des niveaux d’audience élevés en 2008. (Photo: Captura Panamericana TV)

ADOLFO CHUIMAN EST PRESQUE EN CHEF DANS UN ACCIDENT

Adolfo Chuiman, qui a joué dans le programme des années 90 «Taxi driver ra ra», a été encouragé à dire qu’à une occasion, il a failli causer un accident de voiture qui a mis sa vie en danger.

«Un jour, il m’a presque tué. On a fait une course de taxi sur le Champ de Mars et il m’a cru Paul Walker [actor fallecido de “Rápidos y furiosos”], et quand je veux tourner avec la voiture, elle tourne sur deux roues. Ce jour-là, Gustavo Bueno était là, en tant qu’artiste invité, il avait très peur. Les gens ont crié, Dieu merci, rien de grave ne s’est produit « , a-t-il indiqué.