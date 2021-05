Le moment où un envahisseur de scène en colère a ruiné la performance de l’Angleterre à l’Eurovision

Disney T-Shirt Homme Mickey Mouse En Colère (Disney) - Gris - L - Gris

Tout le monde aime les premiers héros de Disney ! Retrouvez Mickey et Minnie Mouse, Donald et Daisy Duck, Pluto, Dingo et tous les autres, sur des vêtements super stylés, sous licence officielle ! On adore ! Fabriqué en coton doux et confortable, ce T-shirt à manches courtes a une coupe régulière. Il a un imprimé stylé sur le torse et un col rond. Détails : 90% Coton10% PolyesterLa source du coton a été tracée éthiquement.T-shirt de taille slim, si vous préférez une coupe large, veuillez commander une taille au dessus.