Le moment où un enfant est tombé amoureux d’une 911 «refroidie par air»

Si vous nous lisez, je veux croire que vous avez de «l’essence» qui coule dans vos veines, que vous avez une certaine passion pour cet objet fascinant, l’automobile. Une passion qui s’étend probablement dans le temps et peut même avoir été déclenchée par le plus simple des moments. Cette courte vidéo semble nous montrer ce simple moment de la vie de cet enfant lorsque l’on voit et entend une 911 «refroidie par air» se retirer.

Parfois, ce sont les moments les plus simples qui font les impressions les plus durables. Que ce soit pour la voiture elle-même, pour le son particulier du boxer six cylindres refroidi par air qui monte en vitesse, ou pour que la 911 se lance vers l’horizon.

L’expérience semble avoir été suffisamment bouleversante pour que cet enfant tombe au sol …

Le monde de l’automobile a-t-il encore conquis un autre passionné? Ou sera-ce le début d’une passion pour la Porsche 911 … mais «refroidi par air» (refroidi par air), que ces modernités «refroidies par eau» n’ont aucun sens. 😉