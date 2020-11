Le moment le plus non professionnel et «  immature  » de Will Smith a impliqué un baiser de même sexe

Willard Carroll Smith Jr. – simplement connu sous le nom de Will Smith, ou le Prince frais pour certains – est l’un des plus grands acteurs d’Hollywood. Depuis ses débuts chez NBC Le Prince de Bel Air à ses films les plus récents, tels que Netflix Brillant, Smith est devenu connu pour sa méthode d’acteur, sa vaste gamme et ses nombreux prix (dont deux Oscars et cinq Golden Globes).

Mais malgré son vaste répertoire, il y a un moment marquant de son passé d’acteur qu’il dit être «immature». Pour paraphraser les paroles emblématiques du Fresh Prince lui-même: Maintenant, c’est une histoire sur la façon dont le jeu de Smith a été renversé. Et nous aimerions prendre une minute, asseyez-vous juste là. Et nous allons vous dire comment il ne voulait pas embrasser un homme là-bas.

Will Smith a pris un nouveau départ dans les années 80 et 90

Avant de tirer des extraterrestres du ciel en 1996 Le jour de l’indépendance, et avant qu’il n’échappe à la détection dans le thriller d’espionnage Ennemi de l’État, Smith était connu sous le nom de Fresh Prince.

Avec son ami DJ Jazzy Jeff, le duo a remporté un Grammy pour leur chanson «Parents Just Don’t Understanding».

Avec sa popularité croissante, Smith a tiré parti de sa popularité et s’est engagé avec NBC pour créer une sitcom intitulée Le Prince de Bel Air. La sitcom a été diffusée pendant six saisons et a été un succès de notation (elle devrait également être redémarrée et publiée en 2021 par HBO Max).

Mais Smith ne voulait pas simplement rester une star de la sitcom. Selon un numéro de 2007 du magazine Time, Smith a déclaré dans les années 1990: «Je veux être la plus grande star de cinéma du monde».

Et il a eu sa chance quand il a été choisi dans le film Six DEGRES DE SÉPARATION.

« Six degrés de séparation » était la grande rupture de Will Smith

Six DEGRES DE SÉPARATION était une comédie dramatique sortie en 1993. Smith y joue le rôle de Paul Poitier, un jeune homme récemment arrivé à New York.

Les escapades du film commencent lorsque Poitier se présente au domicile de deux d’un couple riche (joué par Stockard Channing et Donald Sutherland).

Poitier dit au couple qu’il est le meilleur ami des enfants du couple (même s’il ne l’est pas), et il commence à les convaincre de lui donner accès à leur style de vie d’élite de la classe supérieure.

Le film a été nominé pour de nombreux prix et les critiques de Rotten Tomatoes attribuent une grande partie du succès du film au jeu d’acteur de Will Smith.

Mais il y avait une scène spécifique dans Six DEGRES DE SÉPARATION que Smith ne pouvait tout simplement pas se frayer un chemin, et il en a parlé avec regret dans une vieille interview avec Entertainment Weekly.

Will Smith dit qu’il était «immature» à propos d’un moment de baiser homosexuel

Anthony Michael Hall est l’acteur qui joue Trent Conway, un gay Six DEGRES DE SÉPARATION qui aide à enseigner au personnage de Smith comment être un escroc. Dans une discussion sur AOL en 1998, Hall a déclaré que le rôle était l’un des plus «durs» qu’il ait jamais joué à ce stade de sa carrière.

Mais il n’était pas le seul à avoir des difficultés lors de certaines scènes du film.

Dans le film, il y a un moment où Smith en tant que Poitier est censé embrasser le personnage de Conway. On dirait qu’ils le font, mais en réalité, c’était un peu la magie du montage de films. En fait, la scène se coupe de manière à impliquer que Smith avait embrassé un autre homme, mais cela ne s’est pas produit.

Dans une interview avec Entertainment Weekly au début des années 1990, Smith a déclaré qu’il pensait pouvoir le faire, mais il a changé d’avis à la toute dernière minute à propos de la séance de rapprochement entre personnes de même sexe. La raison qu’il a citée était qu’il s’inquiétait de ce que penseraient ses amis à la maison (après tout, il était toujours mieux connu sous le nom de rappeur Fresh Prince).

Cependant, la scène était cruciale pour le film, de sorte que le réalisateur a fini par filmer la tête des acteurs par derrière. Ensuite, le réalisateur a dû utiliser des doubles de corps pour que le baiser se produise.

«C’était très immature de ma part», a déclaré Smith à Entertainment Weekly. «Je pensais:« Comment mes amis de Philly vont-ils penser à ça? Je n’étais pas assez stable émotionnellement pour m’engager artistiquement dans cet aspect du film. Dans un film avec des acteurs et un réalisateur et écrivain de ce calibre, pour moi être celui qui apporte quelque chose de ringard.

«Ce fut une leçon précieuse pour moi», dit-il. «Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas.»