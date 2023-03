Le moment inconfortable de Pedro Pascal après avoir été sexualisé dans les réseaux

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste de The Mandalorian a été choqué par les messages des fans qui admirent son apparence physique. C’est ce qu’il a dit au milieu du succès de The Last of Us.

©GettyPedro Pascal joue dans la troisième saison de The Mandalorian sur Disney+.

Même si Pierre Pascal a commencé sa carrière professionnelle il y a quelque temps, ce n’est que maintenant qu’il a réussi à s’imposer comme le acteur du moment. Ce n’est pas pour moins : quelques jours avant que ça se termine Le dernier d’entre nous sur HBO Max, l’interprète enchaînera le succès avec la troisième saison de Le Mandalorien sur Disney+. Le public le met en valeur non seulement pour son talent, mais aussi pour son aspect physique.

Il suffit de se souvenir de l’interview de Vanity Fair et du détecteur de mensonges pour savoir qu’il avoue lui-même être l’un des favoris du public. Bien qu’il ait tenté de le nier lorsqu’on lui a demandé s’il se considérait comme un galant du fait de sa participation à Narcosa finalement accepté qu’il avait réussi à voler le cœur de ses fans aux mains de ses personnages.

« Oui, je suis un mec »il a reconnu. Ces derniers mois, avec Le dernier d’entre nous battant des records, les réseaux sociaux se sont remplis de messages de téléspectateurs qui admirent Pedro Pascal et qui même ils l’ont sexualisé à plus d’une occasion. C’est pourquoi dans la présentation de Le Mandalorienla série de Guerres des étoiles qui est revenu avec son troisième volet sur Disney+, un intervieweur a suggéré un jeu en particulier.

Sur le tapis rouge, l’acteur -qui a également brillé dans Game of Thrones– a été mis au défi de lire les commentaires sur Twitter. En s’approchant, Pascal lui-même découvrit qu’il s’agissait opinions à caractère sexuel. Devant situation inconfortablel’interprète chilien s’est limité à dire : « Sale ». En ce sens, il a refusé de se conformer au slogan et a évité cette position au milieu de l’événement.

+ Pedro Pascal ne comprend pas le phénomène pour sa beauté

Au milieu du succès de Le Mandalorien par Disney+, Pedro Pascal a évoqué le phénomène qui a causé son apparence physique et qui l’a amené à se positionner comme « Petit ami Internet ». Le protagoniste de la série Guerres des étoiles conclu : «Mais qu’arrive-t-il aux gens qui aiment un vieil homme comme moi ? Je ne comprends pasQue s’est-il passé culturellement ? Comment tout cela peut-il arriver ? Laissez-les se concentrer sur Harry Styles. Qui se passe?”.

