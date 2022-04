Le moment gênant que Bill Hader a passé avec Chris Pratt

Curiosités

L’acteur qui a créé et étoiles Barry a raconté comment c’était le jour où il a rencontré la star de gardiens de la Galaxie. Sa fille lui a joué un tour qu’il n’oubliera jamais.

© GettyBill Hader et Chris Pratt.

Grâce à Univers cinématographique Marvel (MCU) Oui gardiens de la Galaxie, Chris Pratt est devenu une star Hollywood Avec toutes les lettres. Bien que son temps dans des productions telles que Son et bien sûr, Parcs et loisirsils lui avaient déjà donné sa valeur, ce n’est que lorsqu’il a dû se mettre à la place de seigneur des étoiles qui a acquis une notoriété mondiale. À partir de ce moment, celui qui le croisait et était un adepte de la saga des super-héros, perdrait probablement la tête pour le saluer.

Ce fut le cas pour projet de loi hadercréateur et protagoniste de Barryqui est né de Saturday Night Live. Dans une interview avec Jimmy Kimmell’acteur a raconté comment était le moment inconfortable qu’il a dû vivre avec l’acteur de gardiens de la Galaxie. La chose la plus intéressante est que la situation aurait pu être complètement évitable et que tout était de la faute de sa fille, qui a décidé de lui faire une farce.

« J’étais en train de dîner avec mes filles et Chris Pratt est arrivé et je me suis dit : ‘Les filles, ne paniquez pas, mais… gardiens de la Galaxie‘ »il expliqua, Hader qui a laissé entendre qu’il l’a signalé à ses filles et elles ont commencé à chuchoter. Puis il a poursuivi : « L’enfant de 9 ans, qui avait 8 ans à l’époque, dit : ‘Je connais ton fils ! Puis-je aller dire bonjour ? Et je lui dis : ‘Non, il mange, laisse-le tranquille' ». Bien sûr, comme c’est souvent le cas avec les enfants, la situation ne s’est pas arrêtée là.

« Nous mangeons, nous finissons, je paye et nous partons, et il dit : ‘Papa, je peux aller dire bonjour ? S’il vous plait’. Je me sentais coupable, alors je me disais : ‘Hey Chris, désolé mais ma fille connaît ton fils.ravivé Hader. Puis, il a raconté la réaction de sa fille : « Il dit : ‘Non, je ne le connais pas. tu voulais rencontrer Chris Pratt! » ». Face à un tel malaise, dans lequel même pas Pratt semblait comprendre ce qui se passait, l’acteur Saturday Night Live il prétendait: « Je voulais la pendre, mais en même temps, je n’ai jamais été aussi fier d’elle de ma vie. Et je lui ai dit : ‘Pourquoi as-tu fait ça ?’, ce à quoi il a répondu qu’il ne savait pas. Puis je lui ai dit : ‘Tu vas me rendre si riche' ».

Barry, la série qui a consacré Bill Hader

Ce dimanche, hbo max a créé la troisième saison de Barryla série qui projet de loi hader créé avec Alec Berg et qui a joué depuis 2018. Trois ans se sont écoulés depuis la fin des deuxième et troisième tranches, en raison de la pandémie, et le spectacle a déjà un quatrième confirmé. Si vous ne l’avez pas encore vue, on vous prévient qu’elle fait partie des nombreuses histoires incontournables de la plateforme. Le spectacle se concentre sur Barry Berkmann, un marine qui revient de la guerre et devient tueur à gages, mais après une mission découvre que sa véritable passion est le théâtre et décide de tout quitter pour devenir acteur. Humour noir et drame à parts égales font de cette fiction l’une des meilleures comédies d’aujourd’hui, l’avez-vous vue ?

