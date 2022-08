Le mois prochain, Slime Rancher 2 sortira sur PC

La version PC à accès anticipé de Éleveur de slime 2, le suivi de Parc MonomiLe succès retentissant de 2017 sur la culture de gouttes de gelée amorphe débarquera sur PC en septembre.

C’est une sorte de suite au premier jeu et continue les expériences suintantes de Beatrix LeBeau. Il a une combinaison similaire d’exploration, de construction, d’agriculture et, bien sûr, de collecte de caca de boue éblouissante pour échanger de l’argent.

Cependant, Slime Rancher 2 se déroulera sur Rainbow Island plutôt que sur Far Far Range, qui a servi de décor au premier match. Il est également nettement plus joli que l’original, qui avait des environnements simplement agréables à l’œil.

Bien sûr, il y aura une tonne de nouveaux slimes à trouver sur Rainbow Island, comme le slime de coton qui ressemble à un lapin ou le slime de pêcheur à la ligne, qui a une apparence plutôt inquiétante.

Ces slimes peuvent être croisés les uns avec les autres, comme dans le jeu original, en nourrissant les restes d’un slime avec un autre type de slime, apparemment pour produire de nouvelles sortes de slimes. Délicieuse!

Selon la page Steam de Slime Rancher 2, l’édition à accès anticipé de la préquelle fera ses débuts avec « un vaste univers à explorer, de nombreux slimes différents à rassembler et à mélanger, et un aperçu du scénario et de l’énigme de Rainbow Island ».

De plus, Monomi Park estime que le jeu restera en accès anticipé pendant « au moins 18 mois », ajoutant que « nous avons une quantité importante de contenu prévue pour la version 1.0 et sommes un studio sans crise, nous donnerons donc à la production le le temps dont il a besoin.

Le 22 septembre, Slime Rancher 2 sera disponible en accès anticipé sur Steam et Epic Games Story. Vous pouvez y accéder dès le début sur le service d’abonnement de Microsoft si vous avez un abonnement Game Pass.