Le moins cher des nouveaux Galaxy S23 peut être vu dans toutes ses couleurs grâce à des photos officielles divulguées

Une nouvelle fuite nous permet de voir le design final du Galaxy S23 en images officielles

Le Samsung Galaxy S23, le modèle le moins cher de la nouvelle famille des flagships de Samsung

Rose, noir, or et vert. Ce seront les couleurs finales dans lequel le nouveau Samsung Galaxy S23 arrivera, si l’on tient compte de la dernière fuite du portail allemand WinFuture, où ils ont partagé de nouvelles images officielles qui montrent le modèle le plus abordable de la nouvelle famille de smartphones Samsung qui sera présentée le 1er février.

Les images nous permettent de voir l’appareil en ses quatre couleurs différentes, en plus de confirmer une fois pour toutes les détails concernant son apparence physique. S’il restait quelque chose à savoir sur le nouveau smartphone de la société sud-coréenne.

Peu de changements cosmétiques et quatre couleurs au choix

Grâce aux images, on peut voir la version de base de la famille Galaxy S23 dans les couleurs « Phantom Black », « Botanic Green », « Mystic Lilac » et « Cotton Flower ». Les images, même si elles ne sont pas de très bonne qualité, confirment que toutes les finitions auront un dos matcomme cela s’est produit l’année dernière avec le Galaxy S22.

Les l’apparence physique n’a pas trop changé par rapport à la génération précédente. Au lieu d’introduire des changements révolutionnaires, il a été décidé simplifier l’esthétique en plaçant chaque caméra arrière dans un module indépendant, éliminant la « bosse » présente dans l’édition précédente.

Sinon, l’utilisation de aluminium pour construire le châssis qui entoure le corps de l’appareil, coloré dans le même ton que le dos. Sa partie avant conserve quelques marges très étroites autour de l’écran, de taille égale sur les quatre côtés.

Contrairement au Galaxy S22 Ultra, ce modèle ne devrait pas inclure de Appareil photo 200 mégapixels. Au lieu de cela, nous trouverons un Capteur principal de 50 mégapixels Amélioré par rapport à la version précédente. Nous savons également que le Galaxy S23 comportera un version améliorée du Snapdragon 8 Gen 2ongle Écran Full HD+ de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des configurations de mémoire de 256 ou 512 Go avec 8 Go de RAM.

