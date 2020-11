Le modèle Instagram Lexi Kai clignote sous la poitrine tout en posant seins nus pour la dernière mise à jour épicée

Le mannequin de fitness Lexi Kai a ravi les fans avec une photo scintillante pour son dernier téléchargement sur Instagram. Sur la photo, elle a été photographiée seins nus alors qu’elle utilisait ses bras pour couvrir – et accentuer ses courbes – tout en lançant un regard sensuel à l’objectif.

La jeune femme de 23 ans est connue pour poser dans des tenues chics et des équipements de fitness, mais pour cette mise à jour, elle a adopté une approche plus artistique de son mannequinat. Elle a été capturée pour une photo en noir et blanc, et bien que l’arrière-plan soit flou, elle semblait être à l’extérieur.

Lexi a été filmée de l’estomac vers le haut et elle a tourné son corps sur le côté. Elle leva la main gauche pour toucher son cou du côté opposé alors qu’elle pressait son avant-bras contre sa poitrine. Sa main droite était également stratégiquement placée sur sa poitrine pour couvrir ses nombreux atouts. L’influenceuse des médias sociaux avait ses longs cheveux blonds séparés au milieu et en boucles lâches alors qu’ils tombaient en cascade sur son épaule. Elle garda la bouche ouverte tout en jetant un regard brûlant dans la caméra.

La native du Colorado a laissé peu de place à l’imagination alors qu’elle posait torse nu. Il y avait des bracelets en strass sur ses deux bras, et elle a complété le look avec de longues boucles d’oreilles fleuries. Les téléspectateurs ont eu droit à une vue de sa poitrine, alors que son buste généreux était embelli par la pose sensuelle. Son visage et sa peau semblaient presque parfaits sous le filtre.

Pour la légende, Lexi a posé une question alléchante et a inclus un emoji de fleur. Elle a également ajouté le hashtag «#blackandwhitephotography» avant de télécharger la photo accrocheuse mardi.

Un grand nombre des 760 000 abonnés Instagram du modèle ont pris note de la publication torride, et plus de 6800 ont manifesté leur approbation en appuyant sur le bouton J’aime un peu plus de trois heures après sa mise en ligne. Lexi a reçu plus de 110 commentaires en peu de temps. La personnalité de la télévision, Ali Levine, a répondu avec des éloges et deux emoji en forme de cœur, et les réponses en ont été inondées. Les fans ont rempli la section des commentaires de compliments et plusieurs ont professé leur adoration pour l’influenceur.

«Tu es si belle. J’adore la photo en noir et blanc », a répondu un adepte.

« Magnifique! Je vous souhaite beaucoup de bénédictions. La paix et la grâce soient avec vous », a commenté un utilisateur d’Instagram.

« Vraiment incroyablement beau! » un fan a écrit en ajoutant une série d’emoji cœur et lèvres.

«Vous êtes merveilleusement fascinant… Je vous aime», a répondu un admirateur.

Tel que couvert par L’Inquisitr, le mois dernier, Lexi a affiché un décolleté majeur alors qu’elle portait un foulard comme haut tout en portant une culotte de couleur turquoise. Cet ensemble de quatre photos a obtenu plus de 9700 likes de sa base de fans.