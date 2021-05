Le mode photo arrive à détruire AllStars dans la dernière mise à jour, disponible maintenant

Le dernier correctif pour Destruction AllStars a été mis en ligne aujourd’hui sur PlayStation 5, apportant avec lui une fonctionnalité qui est à la limite des versions propriétaires de Sony. En effet, le mode photo a été ajouté à l’expérience de crash-happy, vous permettant de capturer ces moments de fusion du métal avec style.

Dans n’importe quel mode solo, vous pourrez mettre le jeu en pause et activer le mode photo. Bien que les détails n’aient pas été annoncés, le mode vous permet vraisemblablement de repositionner l’appareil photo, d’ajouter des filtres et d’apporter toutes les modifications habituelles à vos prises de vue.

Le nouveau patch introduit également une nouvelle série du mode histoire, se concentrant cette fois sur Ratu. De plus, la mise à jour apporte d’autres correctifs et améliorations pour fluidifier davantage le jeu. La mise à jour est disponible au téléchargement et à l’installation maintenant, et coûte environ 2 Go. Voici les notes de mise à jour:

Ajout du mode photo à Destruction AllStars Le mode photo est accessible à partir du menu pause dans tous les modes solo Partagez vos photos avec nous sur Twitter – identifiez-nous sur Twitter @PlayDestruction!

Ajout du mode histoire de Ratu à Destruction AllStars Disponible pour 400 points de destruction

Correction de collisions de véhicules n’accordant pas de points de score aux joueurs

Correction des joueurs ne pouvant pas acheter le Pass AllStar

Modifications du back-end effectuées pour atténuer et améliorer les défis qui ne progressent pas.

En parlant de Destruction AllStars, les derniers bonus gratuits de Play at Home sont maintenant disponibles, y compris 1100 points de destruction – la devise premium du jeu. Allez-vous prendre des photos dans le nouveau mode photo de Destruction AllStars? Zoomez sur la section des commentaires ci-dessous.