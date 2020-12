Le mode Performance Fortnite arrive sur PC

Avez-vous récemment joué à Fortnite et pensé que le jeu ne se sentait plus comme avant? Qu’il semble lent et que quelque chose ne va pas? Eh bien, à partir du 15 décembre, Epic Games lance un nouveau mode de performance, disponible pour tous les utilisateurs de PC à venir dans la prochaine mise à jour du jeu.

Ce mode de performance est complètement optionnel et peut être sélectionné via le menu des paramètres du jeu. Le compromis est que le jeu n’aura pas l’air aussi attrayant en termes de qualité; cependant, cela allégera la charge sur le GPU et le CPU. Le nouveau paramètre est parfait pour ceux qui jouent sur du matériel moins puissant qui préfèrent jouer au jeu à une fréquence d’images plus fluide. Le mode Performance ne fonctionnera qu’avec Battle Royale et le mode Creative au lancement, car cette mise à jour est en phase alpha.

Vous pouvez trouver le mode performance dans le Options vidéo et sous Graphiques avancés. Recherchez un paramètre appelé Mode de renduet remplacez-le par Performance (Alpha).

Ce nouveau mode s’accompagne de textures haute résolution. Il s’agit également d’une fonctionnalité facultative, donc si vous ne disposez pas de l’espace disque dur requis ou si vous utilisez le mode performances, nous vous recommandons de désactiver l’utilisation de ces nouvelles textures. Bien que pour ceux qui ont des plates-formes haut de gamme, si vous voulez que le rendu soit meilleur que jamais, les textures ont un espace de 14,48 Go, un prix qui vaut la peine d’être payé.

Pour activer / désactiver les fichiers haute résolution, suivez ces instructions.

Ouvrez le lanceur Epic Games

Aller à la librairie

Cliquez sur les trois points à côté de Fortnite, puis sur options.

Ensuite, cochez ou décochez la case à côté de 14,48 Go. Une vérification est que les textures haute résolution seront téléchargées. Si elle n’est pas cochée, cela signifie qu’ils ne seront pas téléchargés.

Cliquez ensuite sur Apply.

Vous trouverez ci-dessous une photo prise sur le site Web d’Epic Games de deux ordinateurs portables bas de gamme exécutant Fortnite à 720p, puis compare le fonctionnement du jeu sans mode performance et avec lui. Jetez un œil aux résultats par vous-même.

C’est une augmentation assez massive; nous devons dire. N’oubliez pas que ce mode de performance est parfait pour ceux qui ont du mal à exécuter le jeu à des cadres élevés. Si vous avez déjà une plate-forme assez lourde, vous n’avez pas besoin d’activer ce nouveau mode optionnel.