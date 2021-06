Le mode histoire du point de freinage de F1 2021 obtient les premiers détails et captures d’écran

Vous savez, les jeux de sport n’ont pas vraiment besoin d’un mode histoire, mais nous sommes heureux qu’ils existent. F1 2021 est le dernier titre sportif annuel à emprunter cette voie, avec son mode de point de freinage axé sur la narration, une grande nouveauté pour le prochain épisode. En plus de la carrière régulière et de MyTeam, vous pourrez profiter d’un mode histoire avec tout un tas de personnages sur et en dehors de la piste.

De nouveaux détails et captures d’écran ont été publiés, et cette chose a l’air ringard comme diable. Vous incarnez un pilote prometteur nommé Aiden Jackson. Il a gravi les échelons de la Formule 2 et est sur le point d’entamer sa toute première saison de F1. Il est coéquipier du coureur chevronné Casper Akkerman et rival de Devon Butler, un antagoniste qui revient de la F1 2019. Vous rencontrerez également le directeur de l’équipe Brian Doyle et la femme d’Akkerman, Zoe, au cours de l’histoire. Vous pouvez en savoir plus sur chaque personnage ici – il semble vraiment que Codemasters tourne pour une pièce d’ensemble dramatique ici, et nous sommes prêts pour cela. Apportez le fromage.

Nous sommes vraiment curieux de voir comment cela se déroulera lorsque le jeu arrivera le 16 juillet. Lancerez-vous Braking Point en F1 2021 ? Êtes-vous impatient de rencontrer tous ces personnages? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.