Le mode franchise de NBA 2K22 se concentre sur le personnel et la formation

Madden NFL 22 a apporté des améliorations assez importantes à son mode Franchise cette année, mais quand vous voyez ce que 2K Sports fait avec MyNBA sur la PlayStation 5, cela rappelle à quel point la franchise de football américain est en retard. Alors qu’EA Sports a ajouté des coordinateurs offensifs et défensifs, NBA 2K22 vous permettra d’attribuer jusqu’à 17 rôles différents à votre équipe, le personnel évoluant et se développant au fur et à mesure de votre progression.

En fonction de leurs attributs, vous pourriez avoir un entraîneur de force qui deviendra éventuellement un médecin d’équipe, par exemple – il y a tellement de profondeur et de flexibilité dans les attributs de chaque employé que vous pourriez passer des dizaines d’heures sur cet aspect seul. Un nouveau Courtside Report se penche sur le nombre vertigineux de détails, qui ont été complètement remaniés et réécrits pour la version de nouvelle génération du jeu. Des trucs impressionnants.

La formation a également été au centre de l’attention de l’équipe, vous donnant plus de moyens de planifier et de préparer le développement de votre liste. Vous devrez tenir compte de la fatigue et de la forme physique, ainsi que de votre adversaire et de votre plan de match. Vous serez même en mesure d’attribuer des paramètres de plan de jeu uniques pour la simulation, ce qui permettra à vos débutants de se reposer lorsque vous avez plusieurs possessions en tête dans les braises mourantes d’un jeu, par exemple. C’est des trucs super approfondis.

Et ces ajouts ont été améliorés par une nouvelle mise en page de feuille de calcul qui regroupe plus d’informations sur une seule page à la fois. Bien que ce ne soit pas la mise à jour la plus sexy, cela vous permettra d’absorber beaucoup plus de données à la fois, ce qui rendra la prise de décision un peu plus pratique. Vous pouvez en savoir beaucoup plus dans le Courtside Report, mais pour l’instant, faites-nous savoir quelle équipe vous dirigerez vers la gloire NBA cette année.