Le mode aventure de Demon Slayer capture parfaitement le look de l’anime dans la nouvelle bande-annonce PS5 et PS4

CyberConnect2 recommence.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est à environ un mois du lancement au moment de la rédaction, et le titre d’action élégant a toujours fière allure dans sa dernière bande-annonce de gameplay. Cette nouvelle séquence se concentre sur le mode aventure, avec un peu de mode versus. Et comme prévu du développeur CyberConnect2, les visuels sont plutôt époustouflants. En passant par les cinématiques et l’action exposées ici, le studio japonais a vraiment réussi à capturer l’apparence et la convivialité de la propriété d’anime et de manga très populaire.

Compte tenu de la qualité des projets précédents de CyberConnect2 – les jeux Naruto Storm en particulier – nous avons de grands espoirs pour Demon Slayer. Avez-vous hâte de décapiter des démons le mois prochain ? Montez à bord du train Mugen dans la section commentaires ci-dessous.

