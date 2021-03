Le modder DOOM commet la plus grande iniquité

Le moddeur Le Kinsie récemment bricolé avec un petit mod pour DOOM (1993)ce qui n’est en réalité qu’un petit changement dans le vrai sens du terme, mais la communauté DOOM le fait définitivement Secoué au cœur – parce que Kinsie a la seule règle cassé qu’aucun moddeur ne devrait jamais casser!

La règle One DOOM

Et oui, bien sûr, nous parlons de Cacodémonque nous avons toujours appris à connaître et à aimer comme un sac de viande volante. La règle est: «N’offensez pas votre cacodémon», mais Kinsie ne pouvait pas résister au péché.

Le bon cacodémon qui était toujours disponible pour quelques plombs de fusil de chasse. Il était toujours là pour nous et notre super fusil de chasse, mais maintenant nous le reconnaissons à peine plus. Quelle indignation de Mod a été créée ici?

Il faut dire que les cacodémons n’ont généralement qu’un seul œil, une énorme bouche aussi large que tout le corps, et ils souffrent toujours d’un enfer de maux de dents. C’est une boulette de viande volante. Donc dans l’ensemble, c’est un très bon horrible démonqui a fait un chemin droit de l’enfer via Mars à la Terre. Cependant, personne ne sait vraiment comment exactement.

En raison des atrocités commises par Kinsie, nous pouvons à peine reconnaître le spawn de l’enfer. Il laisse Super Mario et DOOM fusionner et donner au cacodémon … les cuisses. Mais voyez par vous-même:

Reste à savoir si « le diable lui pardonnera cela, puisque Dieu ne le fera certainement pas ». En tout cas, je ne peux pas l’imaginer.

Le moddeur bien connu The Kinsie a développé l’un ou l’autre mod pour le jeu, que vous pouvez voir et télécharger sur son site Web. Continuez à cliquer à vos risques et périls!

Et pour le moment, il n’est pas encore possible de dire si le bon Caco sera à nouveau le même à un moment donné. Peut-être dans la dernière extension d’histoire DOOM Eternal: The Ancient Parts God 2? Nous verrons: