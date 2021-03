Le mod « Microsoft Flight Simulator » bloque le canal de Suez

Un nouveau mod pour Microsoft Flight Simulator a introduit le cargo Ever Given dans le jeu, bloquant le canal de Suez et visible d’en haut.

Le vrai bateau Jamais donné Il est devenu un mème Internet après avoir été hébergé dans le canal de Suez, provoquant d’énormes revers de navires commerciaux et rendant presque impossible son déplacement.

Le navire de 220 000 tonnes est à terre depuis le 23 mars, mais il était toujours bloqué le 28 mars, bien qu’il ait été déplacé au large.

Le mod, qui n’est actuellement pas disponible pour les joueurs, a été repéré sur un TikTok par «donut_enforcement» qui a ensuite été partagé par Mat Velloso, conseiller technique du PDG de Microsoft, Satya Nadella. Dans la vidéo, le capitaine commente le canal de Suez, donnant aux téléspectateurs un aperçu du navire embarqué et le qualifiant de « gros problème ».

Le survol peut devenir une réalité pour tous les joueurs, en fonction de la durée du séjour d’Ever Given, car le développeur Asobo met à jour ses cartes avec des images satellite.