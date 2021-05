Le mod de texture NieR Automata que vous n’avez pas demandé mais dont vous avez besoin

Les moddeurs continuent de travailler sur le port PC du magnum opus de Yoko Taro et maintenant ils nous ravissent avec leur mod de texture pour NieR Automata.

NieR: Automata est un jeu très apprécié, mais aussi un jeu qui laisse beaucoup à désirer sur le plan technique, du moins selon les normes PC. Il y a eu un certain nombre de problèmes lors de l’adaptation du jeu Platinum Games et même avec les correctifs de la communauté, cela peut sembler un peu dépassé visuellement. Heureusement le Mod de texture NieR Automata en HD à partir de GPUnity est terminé et prêt à être téléchargé.

Selon l’auteur, ce mod est destiné à corriger les textures floues. Et aussi ceux en basse résolution qui gâchent la présentation du jeu pour qu’il se sente plus unifié. Parmi les plus de 300 textures qu’il couvre, nous en trouvons dont le nombre de pixels a été redimensionné à une résolution plus élevée.

D’autres (plus difficiles à voir à l’œil nu) ont dû être esquissés manuellement et se retrouvent, par exemple, dans les vêtements des protagonistes.

Dans Steam, vous trouverez le lien de téléchargement, les instructions d’installation et les prérequis. En plus d’une version Lite du même mod pour des équipes un peu plus modestes qui ne peuvent pas maintenir la fluidité avec des textures de meilleure qualité.

En plus des actualités, vous trouverez une vidéo avec des comparaisons entre les textures du jeu de base et celles de ce mod. Bien que nous insistions, tous ne sont pas également faciles à apprécier.

D’autre part, les auteurs de NieR ont assuré qu’ils travaillaient sur un correctif officiel pour corriger la compatibilité et les problèmes similaires que la version Steam traînait depuis quatre ans.

Fait intéressant, la version PC de Xbox Game Pass semble avoir corrigé ces erreurs sans aucun problème supplémentaire. En attendant, vous pouvez consulter notre examen du dernier NieR Replicant, qui est également une amélioration notable par rapport à l’original.