Le Mobile World Congress de cet été est toujours debout (pour l’instant) et ils vont forcer à présenter un test négatif pour entrer

Le Mobile World Congress ne sera pas virtuel. Pour le moment, les projets de tenir le grand congrès mobile de Barcelone en personne sont toujours en place. Ce ne sera pas fin février, comme d’habitude, mais entre le 28 juin et le 1er juillet 2021. Désormais, la GSMA a publié de nouveaux détails sur à quoi ressemblera la célébration physique du MWC 2021 et quelles exigences s’appliqueront pour essayer d’assurer la sécurité contre le COVID-19.

« Barcelone sera un peu différente. Les exigences contre Covid réduiront notre capacité. Nous n’aurons pas 110 000 personnes », assurent-ils de l’organisation, soulignant entre autres les raisons importantes restriction de voyage qu’il existe maintenant et sont attendus pour ces dates.

La GSMA annonce différentes mesures pour tenter d’assurer sa célébration physique

Depuis le début de la pandémie, la grande majorité des événements et événements se sont déroulés virtuellement. Mais le MWC de Shanghai sera en face-à-face. Un premier test pour voir ce qui pourrait se passer avec Barcelone. Habituellement, le MWC asiatique avait lieu au milieu de l’année, tandis que le MWC de Barcelone, qui était considérablement plus grand, se déroulait entre février et mars. Ce 2021 sera l’inverse.

«Nous aurions pu le faire virtuellement, mais nous pouvons en prendre note en personne», explique John Hoffman, PDG de la GSMA.

Le nombre de participants de cette année devrait être d’environ 30 à 40% de l’habituel. Pour celui de Shanghai, ils s’attendent à recevoir environ 20 000 participants, contre 60 000 en 2019. Pour celui de Barcelone, l’organisation attend entre 40 000 et 50 000 participants, bien loin du chiffre de la dernière édition.

La GSMA souligne que si la Chine aura un contrôle actif sur les mesures, pour Barcelone, ce devrait être l’organisation elle-même qui a un rôle plus actif dans la logistique de la sécurité nécessaire. Pour cette raison, les participants au Mobile World Congress 2021 à Barcelone doivent présenter un test négatif pour Covid-19, dans les 72 heures suivant votre visite.

L’organisation organisera des tests sur place afin que les participants puissent en prendre un. « Notre opinion est que ce serait formidable si tout le monde était vacciné, mais nous ne pouvons pas nous fier à cela en 2021, nous comptons donc faire des tests à l’avance pour nous assurer que notre bulle n’est pas seulement la Fira Gran Vía, mais tout Barcelone » , explique Hoffman, qui commente également que le MWC essaiera d’être un événement « sans contact », de l’inscription aux différents événements du congrès.

Lors d’une conférence de presse, coïncidant avec le premier anniversaire de son annulation, Hoffman a expliqué que « les opérations logistiques ont été transformées » et qu ‘ »elles travaillent sans relâche » pour la célébration physique. « Avec lui bénéficier d’un an de connaissances accumulées et de temps supplémentaire pour planifier, nous pouvons atténuer de nombreux risques pour maintenir un environnement sûr et contrôlé », a-t-il assuré.

Plus d’informations | GSMA