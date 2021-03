Le Mobile World Congress 2021 se poursuit: un test COVID-19 négatif devra être présenté pour entrer et utiliser les masques FFP2

Si tout se passe comme prévu, du 28 juin au 1er juillet Mobile World Congress 2021 à Barcelone. L’événement, du moins pour le moment, se veut numérique et en face-à-face, bien qu’avec une capacité limitée, et comportera une série de mesures de sécurité que la GSMA, l’association en charge de l’événement, vient de décomposer en une déclaration.

Selon la GSMA, le plan d’action « a été développé en coordination et approuvé par les autorités sanitaires catalanes responsable des règlements qui régissent le MWC21, y compris le Département des affaires et de la connaissance de la Generalitat de Catalunya et le Comité technique du Procicat « . Ils affirment que » il satisfait aux directives et recommandations pour les organisations d’événements « et est basé sur le Protocole de sécurité et de prévention contre le COVID-19 qui est en cours de mise en œuvre à Fira.

Mesures de sécurité pour un MWC 2021 en face à face

La première chose à faire est d’entrer dans l’enceinte. Pour ce faire, les participants devront télécharger My MWC, une application qui, à son tour, est un identifiant numérique qui sera activé et permettra l’entrée à l’événement. Les mesures de sécurité envisagées par la GSMA sont les suivants:

« Avant de quitter la maison, les voyageurs vers certaines destinations doivent soumettre un test Covid-19 négatif avant de pouvoir embarquer dans des avions et se rendre en Catalogne. Les autorités espagnoles dicteront cette exigence

Les participants arrivant en train ou en voiture seront dirigés vers le centres de test du MWC pour valider votre état de santé.

Tous les participants doivent soumettre un test rapide négatif valide pour accéder au lieu . Le test doit répéter toutes les 72 heures , en informant les participants via l’application My MWC de la prochaine expiration.

Tous les tests seront effectués par du personnel qualifié en collaboration avec les autorités sanitaires de Catalogne.

Pendant que tu es sur le lieu, je sais aussi effectuera des contrôles de température à tous les points d’accès « .

Autrement dit, pour entrer, il sera nécessaire de présenter un test négatif pour COVID-19 et, en outre, le test devra être répété tous les trois jours. Quant à l’intérieur de Fira, les entrées et sorties ont été doublées pour assurer une distanciation sociale, un environnement «sans contact» a été mis en place, certaines interactions ont été numérisées, les restaurants de Fira Gran Vía ont été repensés pour favoriser la distance sociale, il a été mis en œuvre un nouveau système de ventilation et l’infrastructure a été améliorée avec des systèmes de surveillance pour mieux gérer la densité de population.

Les participants au MWC 2021 devront porter un masque FFP2

Concernant l’engagement des participants, de la GSMA ils affirment qu’ils doivent remplir le questionnaire de santé quotidien dans l’application, se désinfecter les mains et utiliser un masque FFP2.

Comme indiqué par la GSMA, « Sans aucun doute, COVID-19 est notre plus grand défi à ce jour. Mais notre expérience nous donne une base solide en tant que roche à partir de laquelle nous avons construit notre plan. Cette fondation signifie que MWC21 Barcelona peut avancer en toute sécurité, en personne, avec un composant numérique en ligne pour ceux qui ne peuvent pas y assister. Ce sera toujours l’expérience unique et incontournable qui en a fait l’événement mobile le plus important au monde. «

Plus d’informations | GSMA