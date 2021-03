Le mobile qui a perdu 91% de sa valeur en seulement 1 an

Une étude de la société Decluttr, spécialiste du rachat de smartphones, montre la dépréciation de certains des meilleurs téléphones mobiles ces dernières années et des principales marques du secteur.

Comme pour les automobiles, la vérité est que un smartphone commence à perdre de la valeur dès son ouverture, ce qui fait que beaucoup regardent d’abord sa valeur de rachat ultérieure avant d’acquérir un nouveau mobile, en pensant récupérer une partie de l’investissement dans le futur.

Et cette fois, en parlant de valeurs de rachat, nous avons une étude de l’américain Decluttr qui n’est certes pas très à jour, mais qui dépréciation de nombreux mobiles parmi les plus importants ces dernières années, y compris un smartphone qui a perdu jusqu’à 91% de sa valeur en seulement 12 mois. Est-ce que tu veux savoir ce que c’est?

Eh bien oui les amis, on parle d’un OnePlus 5 sûrement alourdi par des problèmes avec votre écran, plus À cette époque, OnePlus était aux États-Unis un simple fabricant chinois plusSans la notoriété que le jeune constructeur dirigé par Pete Lau au sein d’un géant BBK Electronics a réussi à gagner dans l’industrie aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, comme nous l’ont dit les collègues de PhoneArena, il continue d’être très frappant de constater que tout produit perd 91% de sa valeur en un an seulement, que ce soit un smartphone ou autre chose, même si cela n’a pas été la seule surprise notable de l’étude.

La société américaine Decluttr, experts en rachat de terminaux et en vente de reconditionnés, a publié une petite étude mise à jour qui montre les tendances de dépréciation du marché avec Apple dominant et les fabricants chinois ont indiqué

Apple domine et les fabricants chinois souffrent, avec OnePlus dans la gâchette

En approfondissant les données publiées, il ne fait aucun doute que Apple établit la norme avec une valeur de rachat plus élevée que le reste de l’industrie, par exemple chiffrer la perte de valeur de la gamme actuelle d’iPhone à 15% lorsque les nouveaux iPhone 12 seront présentés dans les semaines à venir.

Les graphiques disent que un iPhone perd environ 50% de son prix dans leur première année de vie, et jusqu’à 67% si on attend 24 mois, mais c’est ça un Samsung chute de 67% en un an et près de 80% au cours de cette période de deux ans.

Il va sans dire OnePlus et Huawei aggravent considérablement ces chiffres, et pour afficher le bouton du graphique suivant, que sûrement Huawei après le Trumpazo ce serait encore pire:

Des détails plus curieux laissent entrevoir que les smartphones plus chers perdent un peu moins de valeur car l’attraction médiatique du haut de gamme est toujours supérieure à celle du milieu de gamme, et ainsi de suite un mobile d’environ 900 € chutera de 51% en six mois tandis qu’un mobile d’environ 700 dollars le fera à 56%.

En moyenne, ils disent de Decluttr, que le haut de gamme perd 58% de RRP en un an, pour 65% perdent le milieu de gamme et 66% la gamme la plus économique, montrant que les mobiles les moins performants ont le même intérêt pour le marché au fil du temps:

Apple a conservé sa place privilégiée au sommet, ses téléphones mobiles perdant le pourcentage de valeur le plus bas au cours des 12 premiers mois, à 51%. Les téléphones mobiles iPhone continuent de perdre un total de seulement 67% à la fin de la période moyenne dans les contrats avec les opérateurs, qui sont de 24 mois.

En ce qui concerne les mobiles en particulier, la vérité est que Parmi les sept avec la meilleure rétention de valeur, il y a six iPhones, avec le premier Google Pixel XL et avec l’iPhone XS Max envoyant moins de 50% de perte en douze mois. Nous avions déjà indiqué que l’étude n’était pas trop à jour …

Les fabricants chinois prennent la chute avec le OnePlus 5 en première position perd presque toute sa valeur, et avec Google mettant également bon nombre de ses pixels dans les pires positions, probablement en raison des problèmes des panneaux LG et du critique féroce des mobiles du géant de Mountain View aux Etats Unis.

Nous aimerions voir en tout cas une étude comme celle-ci mais mise à jour, car la situation actuelle avec Huawei en chute libre en raison de problèmes avec l’administration américaine et avec la contraction du marché en raison de la pandémie, sûrement les résultats seraient complètement différents bien que oui, en effet, ils garderaient sûrement Apple en première position. Cela n’aura pas changé et l’attraction de la pomme est élevée!

